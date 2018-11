Mii de angajați ai Amazon din Europa au protestat de Black Friday din cauza condițiilor de munca din depozite. O coaliție a sindicatelor europene coordoneaza acțiunea iar sindicatul britanic din comerț a publicat un mesaj video in care i se adreseaza lui Jeff Bezos caruia ii spun ca angajații nu sunt roboți, in cinci limbi diferite. In Italia, Spania, Germania și Franța, lucratorii vor fi in greva pe o perioada de 24 de ore, sau chiar mai mult. Corriere della Sera relateaza ca managerii au fost nevoiți sa inceapa sa impacheteze marfurile in incercarea de a face fața comenzilor. UNI Global, sindicatul…