- Tichetele de vacanta au determinat in ultimul an atat prelungirea sezonului estival, inregistrandu-se cresteri a vanzarilor cu precadere in lunile mai, iunie si septembrie, aceeasi tendinta fiind observata si pentru statiunile montane si cele balneoclimaterice, au declarat pentru Agerpres reprezentanti…

- In sezonul de vara 2019 s-au inregistrat peste 190.000 de nopti platite cu vouchere de vacanta, cu 269% mai mult decat anul trecut, 923 lei fiind pretul mediu platit de turistii romani pentru o vacanta folosind vouchere, conform platformei de rezervari hoteliere Travelminit.ro, conform News.ro.Litoralul,…

- Este un adevarata problema pentru primarii din Gorj sa faca rost de sumele necesare astfel incat toți angajații sa primeasca vouchere de vacanța. La Primariile de municipiu, Targu-Jiu și Motru este cod roșu la acest capitol, dar și la Rovinari sunt probleme pentru achiziționarea tichetelor…

- Chiar daca mergi in vacanța pentru a te relaxa, la sport nu trebuie sa renunți niciodata. Sub indrumarea instructoului de fitness Diana Stejereanu, Ramona Olaru și Amalia Ștefania au intrat in sala de sport și ne-au aratat ce antrenamente putem face.

- Autoritatile au facut publica lista cu fiecare unitate din tara care primeste vouchere de vacanta. Iata care sunt agentii economici din Arges care accepta aceste vouchere: Județul ARGES PENSIUNEA DRACULA STR PRINCIPALA 190 SAT CAPATANENI AREF ARGES PENSIUNE HOTEL PISCU NEGRU STR PRINCIPALA FN AREFU…

- Andrei Vasile si Mihai Vadan sunt doi antreprenori cu background in fintech, banking, beneficii extra-salariale si management, care au creat SanoPass, o companie ce emite abonamente medicale de preventie oferite de angajatori ca beneficii pentru angajati.

- „Ludovic Orban recidiveaza: «Nu mi se pare normal ca toti angajatii din sectorul public sa beneficieze de vouchere de vacanta...» Asa este, Ludovic! Eu propun sa le dea doar celor care au votat cu PNL, ca ei voteaza si cu Johannis si doar ei merita in vacanta...", a scris Olguta Vasilescu, marti pe…