- La sfarsitul anului 2018, in lume existau circa 70,8 milioane de persoane refugiate sau stramutate din cauza conflictelor din tarile lor, un record de la infiintarea Agentiei ONU pentru Refugiati (UNHCR) in 1950. Cei mai multi provin din Etiopia din Etiopia, o tara devastata de conflictul intern…

- 4.000 - 5.000 de persoane ar putea fi angajate in industria de morarit si panificatie, a declarat, miercuri Pavel Virgil, vicepresedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie - ROMPAN. "Lipsa fortei de munca este principala problema cu care se confrunta industria de morarit…

- "Lipsa fortei de munca este principala problema cu care se confrunta industria de morarit si panificatie din Romania. Nu cred ca este o noutate pentru nimeni. Oricine vorbeste cu un angajator se plange de acest lucru. Din pacate, insa, aspectul este mai complex, in sensul ca nu vorbim numai de o…

- Cu peste 3.250 societați comerciale nou-aparute, anul 2018 a însemnat un numar record de companii înființate în domeniul consultanței pentru afaceri și management, indica datele oficiale ale Registrului Comerțului consultate de specialiștii Termene.ro. Valoarea este una spectaculoasa,…

- Timpul este o resursa limitata pentru noi toti si intotdeauna ne gandim cum sa ni-l folosim mai bine si pe lucrurile care conteaza. Atunci cand vrei sa te deplasezi rapid intr-un oras, de la un capat la altul sau intre orase, nu te poti baza nici pe transportul in comun, nici pe firmele de taxi. Trebuie…

- Italia a acceptat sa primeasca 600 de solicitanti de azil care traiesc in prezent in Etiopia, Niger si Iordania si de care se va ocupa dupa aceea Biserica Catolica, informeaza vineri DPA, relateaza Agerpres.Citește și: Premierul Poloniei a rabufnit in conferința cu Dancila: mesaj dur pentru Bruxelles…

- Socurile climatice si conflictele vor ramane principalele cauze de crize alimentare pe plan mondial in 2019, avertizeaza un raport realizat de mai multe agentii ale ONU, citat de AFP. În 2018, peste 113 milioane de oameni din 53 de ţări s-au aflat în pragul foametei, în special…

