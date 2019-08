Angajaţi de la circa 40 de hoteluri vor fi instruiţi să identifice potenţiale cazuri de trafic de persoane Angajati din circa 40 de hoteluri din intreaga tara vor fi instruiti sa identifice potentiale cazuri de trafic de persoane si cum sa procedeze in astfel de situatii, un protocol de colaborare in acest sens fiind semnat miercuri de reprezentanti ai Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane si ai Federatiei Industriei Hoteliere din Romania. "Cea mai mare temere pe care am avut-o eu a fost ca lumea va privi ca suntem oarecum oportunisti, ca venim intr-un moment nefavorabil. Am vrut sa subliniez ca demersul nostru dureaza de ceva timp. Noi am avut niste colaborari incepand din 2016, am tot… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate, in exclusivitate pentru Jurnal Bihorean & Bihon.ro, de catre Casa Judeteana de Pensii (CJP) Bihor, pensia medie in judet in luna iulie 2019 a fost de 1.131 de lei, iar numarul pensionarilor se ridica la 138.467 de persoane. Valoarea pensiilor platite in Bihor in luna…

- DIICOT da lovitura la scurta vreme dupa ce presa a adus in discuție traficul de persoane și furturile bancare comise de clanurile din Craiova la granița dintre Mexic și SUA. Mii de romani sunt trecuți ilegal granița de sud a SUA, iar clanurile din Craiova se imbogațesc, atat din banii rezultați in urma…

- Circa 50 de angajati ai Penitenciarului din Targu Jiu vor merge maine la Bucuresti pentru a protesta alaturi de colegi de-ai lor din tara impotriva conducerii Administratiei Penitenciarelor din Romania. Cele doua sindicate din Penitenciarul Targu Jiu...

- Aproximativ 250 de persoane ar fi fost angajate fictiv, in ultimii zece ani, la mai multe societati comerciale din judetul Bistrita-Nasaud, pentru a obtine ulterior de la stat indemnizatii de somaj sau pentru cresterea copilului, prejudiciul creat depasind 2 milioane de lei, se arata intr-un comunicat…

- In acest moment, cand auzi de scrije gandul iti zboara imediat la bunici, iar acest lucru nu este intamplator. In copilarie, felii subțiri de fructe coapte pe soba erau o gustare sanatoasa, ce facea deliciul momentelor de ragaz, seara tarziu, la gura sobei. Ma contrazice careva? Cu siguranța, Bogdan…

- 4.000 - 5.000 de persoane ar putea fi angajate in industria de morarit si panificatie, a declarat, miercuri Pavel Virgil, vicepresedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit si Panificatie - ROMPAN. "Lipsa fortei de munca este principala problema cu care se confrunta industria de morarit…

- Cutremurul produs in adancul marii a avut loc la ora locala 4:32 PM (09:32 GMT), la o adancime de 10 kilometri si a avut epicentrul la circa 88 de kilometri sud-vest de orasul Cilacap. Agentia indoneziana de climatologie si geofizica (BMKG) nu a emis niciun avertisment referitor la un potential…

- Aproape 60% dintre romani vor merge vara aceasta in vacanța cu mașina personala, potrivit unui sondaj online comandat de AutoEco.ro, unul dintre cele mai mari magazine online de piese și accesorii auto din Romania. Circa un sfert dintre romani intenționeaza sa mearga in aceasta vara cu mașina la mare…