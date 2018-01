Stiri pe aceeasi tema

- Penibil! Medie de 41 de metri de asfalt pe zi, turnati in 2017 pe autostraziile romanesti Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea…

- 2017, anul relansarii proiectelor de autostrazi: Doar 15 km au fost gata Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, pentru anul 2018 nivelul tarifelor de trecere a Podului Giurgiu-Ruse, exprimat in euro ramane neschimbat, iar nivelul tarifelor exprimat in lei și USD este actualizat la cursul de 4,5993 lei și 1,1806…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Tarifele in euro de trecere pentru utilizarea podului peste Dunare in sensul Giurgiu – Ruse nu se modifica in anul 2018, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat miercuri ca, pentru anul 2018, tarifele exprimate in euro pentru utilizarea podului peste Dunare, in sensul Giurgiu – Ruse, raman neschimbate. Totodata, nivelul tarifelor exprimat in lei si dolari este actualizat la cursul…

- Potrivit Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, astazi, 26 decembrie 2017, in intervalul orar 06:00 22:00, circulatia vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa pe trei sectoarele de drum, astfel: bull; Autostrada A2 Bucuresti…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…

- Vehiculele de mare tonaj, altele decat cele destinate transportului de persoane, nu vor putea circula pe anumite tronsoane din drumurile naționale și autostrazi in zilele de 24, 25 și 26 decembrie. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a transmis, sambata, ca potrivit Companiei…

- Ordinul de incepere pentru constructia pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018, nimic nu mai poate interveni in realizarea obiectivului, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita.…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si la siguranta circulatiei…

- CNAIR – sute de km de drum național reabilitați, poduri consolidate și zeci de proiecte deblocate in anul 2017. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dat în folosința în acest an 15,4 kilometri de autostrada. ”În luna martie 2017 CNAIR SA a receptionat primii 15,4 km de autostrada din acest an, pe lotul 2 al autostrazii…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, CNAIR,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a receptionat 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-n comunicat, CNAIR…

- Receptia loturilor 3 si 4 din autostrazile Sebes - Turda si Lugoj - Deva este imposibila anul acesta, spun reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), menționeaza Economica.net . Read More...

- Neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, fac imposibila receptionarea lor anul acest, au anuntat, vineri, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In plus, acestia transmit ca antreprenorii trebuie sa respecte contractele…

- Neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, fac imposibila receptionarea lor anul acest, au anuntat, vineri, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In plus, acestia transmit ca antreprenorii trebuie sa respecte…

- Nimic. Zero kilometri de autostrada, centura sau drum național. Acesta este bilanțul de final de an al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru 2017. Asociația Pro Infrastructura cere ministrului Transportului sa dea afara incompetenții din CNAIR și sa aduca oameni care sa…

- Asociatia Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si inlocuirea acesteia cu profesionisti care sa poata rezolva "dezastrul” din domeniul infrastructurii.Reprezentantii Asociatiei spun…

- Asociatia Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), al carei director este Stefan Ionita, acuzand institutia de „incompetenta manageriala”, potrivit unui mesaj transmis pe Facebook.

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda nu va mai fi inaugurat anul acesta. O comisie a CNAIR va merge pe acest lot abia pe 9 ianuarie 2018, pentru a vedea daca se poate efectua receptia, au spus pentru ECONOMICA .NET surse oficiale. Termenul pentru efectuarea receptiei acestui lot de autostrada a…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes - Turda (A10) va fi inspectat pe 12 decembrie de catre o Comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Daca aceasta va constata ca au fost finalizate toate lucrarile si acestea sunt in conformitate cu cerintele CNAIR, atunci se va putea…

- Asociația Pro Infrastructura a publicat imagini video cu parapetul central metalic elastic cu cabluri instalat, in premiera, de CNAIR pe un drum din Romania. ”In premiera puteți vedea tronsonul de 2 km de pe DN2/E85 pe care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instalat un parapet…

- Circulatia vehiculelor de mare tonaj va fi interzisa in 30 noiembrie si 1 decembrie pe tronsoane ale Autostrazii A2, dar si pe portiuni din Drumul National 7 si Drumul National 39, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Circulația vehiculelor, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, va fi interzisa in zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie pe anumite tronsoane de drum de pe A2, DN 7 și DN 39, in intervale orare specifice, potrivit unui comunicat de presa al Companiei Naționale de Administrare…

- Poșta Romana va trimite șoferilor amenzile CNAIR. Poșta Romana, in calitate de lider de proiect, a castigat o licitatie organizata de Compania Naționala de Administrare A Infrastructurii Rutiere (CNAIR), in valoare de 13.000.000 de lei, cu o durata de 24 de luni. Posta Romana este asociata,…

- Cresterea rapida a salariilor pune in pericol competitivitatea economica a Romaniei si amplifica deficitul de cont curent, potrivit raportului anual de tara al agentiei de evaluare financiara Moody’s, citat de News.ro. Moody’s recomandă României să ţină sub control…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din România (CNAIR) a dat în 2017 doar trei dispoziții de începere a lucrarilor în contracte cu o valoare mai mare de cinci milioane de lei, scrie digi24.ro. Dispoziția de incepere a lucrarilor semnifica începerea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a dat in 2017 doar trei dispozitii de incepere a lucrarilor in contracte cu o valoare mai mare de cinci milioane de lei. Dispozitia de incepere a lucrarilor semnifica inceperea efectiva a acestora. Valoarea este dezamagitoare…

- Conducerea CNAIR ar putea fi demisa. Activitatea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla in analiza, iar pana la sfarșitul lunii se va lua decizia care se impune, a declarat marți, 7 noiembrie, ministrul de resort, Felix Stroe, dupa audierile din Comisia…

- Ministrul Transporturilor, Felix Store, este de parere ca necesara reorganizarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Oficialul susține ca activitatea companiei ar trebui împarțita în doua mari entitați. Una de administrare și întreținere si una…

- Activitatea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla in analiza, iar pana la sfarșitul lunii se va lua decizia care se impune, a declarat, marți, ministrul de resort, Felix Stroe, dupa audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca, in perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, in intervalul orar 01.00 - 02.00, este posibil ca emiterea rovinietelor si a peajelor sa fie ingreunata sau intrerupta ca urmare a unor lucrari de mentenanta la sistemul…

- Noi fisuri, crapaturi și denivelari ale carosabilului au aparut pe o lungime de 70 de metri pe autostrada Sibiu-Oraștie, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș (276+100 – 276+170), fapt pentru care toți factorii implicați in derularea proiectului au fost convocați la sediul Companiei Naționale de Administrare…

- Noi fisuri, crapaturi și denivelari ale carosabilului au aparut pe o lungime de 70 de metri pe autostrada Sibiu-Oraștie, pe sensul de mers Sibiu - Sebeș (276+100 - 276+170), fapt pentru care toți factorii implicați in derularea proiectului au fost convocați vineri la sediul Companiei Naționale de…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, în judetul Hunedoara, ca în anul 2018 vor fi dati în folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decât „pot sa duca”, transmite…

- Autostrazi pe foaie: 10.000 de km promisi in ultimii 25 de ani Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, ca in anul 2018 vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decat „pot sa duca”. Ministrul…

- Anul viitor vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, potrivit declarațiilor facute marti, in judetul Hunedoara, de ministrul Transporturilor, Felix Stroe. Ministrul Transporturilor a efectuat, marti, o vizita de lucru pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva, fiind insotit de…

- Prezent la eveniment, analistul politic Bogdan Chirieac a ridicat o problema majora in ceea ce privește construcția de autostrazi. Mai exact, analistul a tras un semnal de alarma asupra timpului de execuție a lucrarilor, intreband daca exista un prioiect legislativ care sa ofere un punctaj in plus…

- Valoarea obiectivelor promovate in ultimele noua luni a ajuns la 14,8 miliarde de lei, la care se adauga doua miliarde de lei incarcate astazi (luni, n.r.) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a declarat, intr-o conferinta de specialitate, Stefan Ionita, directorul general al Companiei…

- CNAIR recomanda conducatorilor auto sa achite tariful de trecere pentru podurile dunarene Fetești și Cernavoda prin urmatoarele mijloace de plata: · pe site-ul CNAIR, www.erovinieta.ro, dedicat unor astfel de plați (inclusiv pentru rovinieta); · prin aplicația „etarife" care se regaseste…

- vezi prezentarea Lupta este foarte stransa in segmentul B pe piata auto europeana. Cei mai mari rivali, grupurile VW, PSA si Renault-Nissan, au fiecare o cota de piata apropiata de 25%, restul brandurilor nu sar de 10%. 0 0 0 0 0 0 Daca ne uitam la numarul de unitati vandute in prima…

- Scandalul licitației de la APIA pentru intreținerea și dezvoltarea softului Sistemul Integrat de Administrare și Control (IACS), cel care gestioneaza acordarea de subvenții și fara de care nu pleaca niciun euro de la APIA, pare ca a luat o turnura periculoasa care ii poate lasa pe fermieri fara subvenții.…

- Potrivit reprezentantilor ISU Vaslui barbatul de 28 de ani, din localitatea Crasnea, schimbase in urma cu putin timp butelia, iar cand a vrut sa aprinda plita, aceasta a explodat din cauza unor defectiuni la ceasul regulator. Explozia a fost urmata de un incendiu, care a fost stins imediat…

- Directorul Regionalei Timisoara si Seful Sectiei de Drumuri Orsova au fost demisi astazi ca urmare a proastei gestionari a drumurilor aflate in administrare, anunța oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii din Romania.

- Directorul Regionalei Timisoara si Seful Sectiei de Drumuri Orsova au fost demisi astazi ca urmare a proastei gestionari a drumurilor aflate in administrare, anunța oficialii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii din Romania.

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, este in proces de modificare a legii 255 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes național, județean și local, „astfel incat sa putem intra mult mai repede in amplasamentul santierului”,…