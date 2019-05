Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul – in care sunt implicați membri ai personalului unei clinici private din Durham, Anglia – s-a lasat cu 16 demiteri și cu o ancheta in plina desfașurare a poliției. Jurnaliștii BBC au scos la iveala faptul ca pacienții internați in clinica respectiva, adulți cu dizabilitați de invațare…

- Maddison Sherwood, o fetița din Anglia traiește de 2 ani intr-un scaun cu rotile. Din cauza unor dizabilitați pe care le are la nivelul mușchilor, fetița nu se poate deplasa singura. Mai mult, nici nu poate respira singura, din cauza condiției sale medicale care ii afecteaza și respirația.

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CtEDO) a dat dreptate cauzei Irinei Cocu și ai lui Igor Calantiev, care soțul primului reclamant și, respectiv, fiul celui de-al doilea reclamant, au fost omorati de catre doi angajați ai Ministerului Afacerilor Interne. Victimele erau șoferi de taxi și au fost…

- Aproape sapte din zece angajatori spun ca au avut profituri si cifre de afaceri mai mici din cauza lipsei de angajati, potrivit unui sondaj publicat marti de platforma BestJobs. Criza de specialisti si deficitul de forta de munca de pe piata fac parte din discursul majoritatii companiilor…

- Liviu Dragnea este internat, de sambata, intr-o clinica privata din București, cu diagnosticul dubla hernie de disc. Liderul PSD a ales serviciile unei clinici private, cu toate ca este politicianul care a promis cele mai mari investiții din ultimii 30 ...

- Potrivit unei comunicari interne a bancii, citata de G4Media.ro, in urmatoarea perioada, cel putin 40 de filiale vor fi inchise sau comasate si aproximativ 380 de angajati vor fi concediati. Asta inseamna aproape o treime din intreg personalul First Bank, ce deține 100 de unitați bancare și 1.300 de…

- Fondurile de pensii private Pilon II au avut un randament mediu anualizat de 8% in toata perioada de functionare a sistemului de pensii private, peste rata totala a inflatiei din aceasta perioada, sustine Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR).

- Evident, e o intrebare pur teoretica si chiar SF, pentru ca primarul nu "serveste" Spitalul de Pediatrie de aici, de la sat. El isi duce copiii la clinici private, prin Bucuresti, are medici "dedicati" si nu stie ce inseamna sa astepti ore in sir sa fii primit la o consultatie de 5 minute, sa fii intampinat…