- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Buzau au decis, marti, extinderea urmaririi penale in cazul barbatului care a atacat pacientii din Spitalul de la Sapoca, a anuntat purtatorul de cuvant al Parchetului, procuror Catalin Radu.

- Barbatul care a ucis cinci pacienti si a ranit alti opt cu un stativ de perfuzie la spitalul Sapoca este sub tratament si pazit intr-o camera izolata. A fost inceputa și urmarirea penala in rem pentru neglijenta in serviciu, acuzații care vizeaza activitatea personalului medical. „S-a dispus extinderea…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Galați au deschis un dosar penal pentru abuz in serviciu in cazul polițiștilor care nu au ajutat fata plina de sange, cercetarile fiind facute in rem, la sesizarea unei organizații non-profit, informeaza MEDIAFAX.Procurorii galațeni fac cercetari ...

- Barbatul de 38 de ani a fost internat cu sevraj etilic, potrivit unor surse din cadrul Politiei. Atacatorul a fost prins de politisti la poarta, cu stativul de perfuzii in mana, si a existat o lupta cu fortele de ordine pana cand a fost imobilizat. Acum, agresorul este in custodia Politiei. 13…

- Procurorii DIICOT Craiova au decis sa extinda ancheta in cazul crimelor din Caracal, fiind cercetata si fapta de neglijenta in serviciu in preluarea si gestionarea apelurilor la 112, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

- N. Daniel a provocat, in februarie 2019, un accident rutier soldat cu decesul unei femei. Victima in varsta de 38 de ani era casatorita si avea un copil minor. Accidentul a avut loc pe DN 75, in zona localitatii Valea Lupsii. Potrivit IPJ Alba, in timp ce conducea un autoturism, soferul a acrosat femeia…