- Politia Romana a participat la cea de-a XVI-a actiune internationala a Retelei europene a fortelor de politie transporturi (RAILPOL), denumita „RAIL ACTION DAY – 24 BLUE”, organizata simultan in Europa, pentru siguranta transporturilor feroviare. Potrivit unui comunicat de presa al IGPR, la actiune…

- Clubul Lions Alba Iulia a organizat astazi, 10 noiembrie 2018 la Ciugud, in zona Tau, o actiune civica de plantare a 1000 de puieti de salcam. Au participat inclusiv localnici. ”Sa plantezi un pom, sa faci un copil și sa construiești o casa – acestea se spune ca sunt reperele unei vieți de om traita…

- Sute de voluntari au participat sambata la o actiune de impadurire in judetul Galati, cu aceasta ocazie fiind plantati 25.000 de puieti. Zona nu a fost aleasa la intamplare, localitatea Cuza Voda fiind afectata in ultimii ani de mai multe inundatii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Promoveaza modul sanatos de viața. 440 de angajați din toate instituțiile subordonate Ministerului Afacerilor Interne, au participat la Maratonul MAI 2018, desfasurat la Orheiul Vechi.Participantii au parcurs distanțe de 14, 22 și 42 de km.

- Piața forței de munca s-a schimbat, atat prin exodul de forța de munca cat și prin comportamentul celor ramași in țara, mult mai deschiși fața de diversificarea surselor de venit și, in general, fața de flexibilizarea condițiilor de munca. Noi forme de munca, deja consacrate in Europa sau Statele…

- Alerta in Kuweit. Un zgarie-nori in constructie, viitorul sediu al Bancii Nationale, a luat foc. Cei peste 2.500 de muncitori au fost evacuati la timp si nimeni nu a fost ranit.Pentru securitate, au fost evacuati si cei aflati in cladirile din jur.

- Tineretul Național Liberal a organizat la București, in perioada 21-23 septembrie, Consiliul organizației de tineret (YEPP) a Partidului Popular European, tema principala fiind „Viitorul mobilitații umane: migrație și demografie”. Peste 90 de delegați din 30 de state europene au participat…