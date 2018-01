Stiri pe aceeasi tema

- In dimineata zilei de 9 ianuarie, mai multi angajati ai Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) au fost surprinsi folosind o masina de serviciu in interes personal, pentru a cara usi, dupa ce cu o zi inainte au fost vazuti carand moloz. Institutia sustine ca angajatii vor…

- In 2018 Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) vizeaza darea in folosința a 157 de kilometri și nu se va face rabat de la respectarea calitații. Purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Șerbanescu, a spus, marți, presei, la inspecția tehnica a lotului 3 de la Autostrada Sebeș-Turda,…

- O echipa a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este prezenta, marți dimineața, pe Autostrada Sebeș-Turda. Se efectueaza inspecția lucrarilor pentru recepția lotului 3, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea. Daca raportul este pozitiv, peste cateva…

- Sindicatul ”Elie Radu” din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infastructurii Rutiere din Romania (CNAIR) a trimis la jumatatea lunii trecute o adresa conducerii companiei privind o așa zisa ”incalcare a prevederilor legale referitoare la supravegherea video a salariaților CNAIR”. Despre…

- Ministerul Transporturilor a anuntat vineri ca a fost emis, de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), ordinul de incepere pentru realizarea pasajului de la Domnesti, proiect estimat la 91,55 milioane lei, fara TVA.CNAIR a emis in 5 ianuarie ordinul pentru…

- Lotul 4 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, constructor PORR, este aproape finalizat. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a publicat joi, 4 ianuarie, mai multe imagini de pe tronsonul dintre Decea și Turda. Lucrarile ar putea fi recepționate in luna februarie, potrivit informațiilor…

- Stefan Ionita, Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a afirmat ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7 kilometri…

- Dupa ce ieri au circulat informatii in presa legate de o crestere a taxei de pod la Giurgiu, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a venit miercuri cu precizari. Astfel, CNAIR transmite intr-un comunicat remis Ziare.com ca tarifele exprimate in euro pentru utilizarea…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a afirmat, joi, ca anul acesta au fost efectiv construiti alti 53,58 kilometri de autostrada, exceptand cei 15,4 kilometri pe lotul 2 al autostrazii Lugoj-Deva, dati in circulatie, si cei 8,7…

- Ordinul de incepere pentru constructia pasajului Domnesti va fi dat in prima saptamana din luna ianuarie 2018, nimic nu mai poate interveni in realizarea obiectivului, a declarat, joi, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita.…

- Directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Stefan Ionita, a dat asigurari, joi, ca în mandatul sau nu va inaugura niciun sector de autostrada daca nu va fi absolut convins ca toate elementele referitoare la calitate si la siguranta circulatiei…

- CNAIR a receptionat, in 2017, 15,4 kilometri de autostrada, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748. Alti 21 de kilometri sunt aproape finalizati, dar inca nu pot fi dati in folosinta, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.…

- Neconformitatile constatate pe mai multe loturi de autostrada, aflate in executie, fac imposibila receptionarea lor anul acest, au anuntat, vineri, reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In plus, acestia transmit ca antreprenorii trebuie sa respecte…

- Contractul de proiectare si executie a variantei de ocolire a judetului Bacau, in lungime de aproape 31 de kilometri, a fost publicat in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), termenul limita de transmitere a ofertelor fiind 12 februarie 2018, a anuntat Compania Nationala de Administrare a…

- Nimic. Zero kilometri de autostrada, centura sau drum național. Acesta este bilanțul de final de an al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru 2017. Asociația Pro Infrastructura cere ministrului Transportului sa dea afara incompetenții din CNAIR și sa aduca oameni care sa…

- Asociatia Pro Infrastructura solicita ministrului Transporturilor demiterea conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) si inlocuirea acesteia cu profesionisti care sa poata rezolva "dezastrul” din domeniul infrastructurii.Reprezentantii Asociatiei spun…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes – Turda nu va mai fi inaugurat anul acesta. O comisie a CNAIR va merge pe acest lot abia pe 9 ianuarie 2018, pentru a vedea daca se poate efectua receptia, au spus pentru ECONOMICA .NET surse oficiale. Termenul pentru efectuarea receptiei acestui lot de autostrada a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat, marti, ca a semnat contractul de proiectare si executie, in valoare de 17 milioane lei (3,7 milioane euro), fara TVA, pentru centura orasului Comarnic. Contractul a fost incheiat intre CNAIR si asocierea Next Level Europe…

- Lotul 3 al autostrazii Sebes - Turda (A10) va fi inspectat pe 12 decembrie de catre o Comisie a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Daca aceasta va constata ca au fost finalizate toate lucrarile si acestea sunt in conformitate cu cerintele CNAIR, atunci se va putea…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat miercuri ca exista depuse cinci oferte in cadrul procedurii de achiziție publica a contractului pentru „Proiectare și execuție Varianta de ocolire a municipiului Barlad”.

- Circulatia vehiculelor de mare tonaj va fi interzisa in 30 noiembrie si 1 decembrie pe tronsoane ale Autostrazii A2, dar si pe portiuni din Drumul National 7 si Drumul National 39, potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Posta Romana a anuntat luni ca a castigat, in asociere cu firma Zipper Services, licitatia organizata de Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), pentru serviciile de imprimare, anvelopare si distribuire de procese verbale transmise contravenientilor, contract in valoare…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) platește lucrarile pentru un lot din autostrada Sebes-Turda, proiect finalizat in proporție de 90%, potrivit capital.ro. Lucrarile lotului 4 din autostrada Sebes-Turda sunt intr-un stadiu foarte avansat. Constructorul primeste aproape…

- Toate acordurile cadru si contractele pentru deszapezirea din aceasta iarna au fost incheiate si semnate pentru drumurile nationale si autostrazile din Arges, a anuntat Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). CNAIR spune ...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni redeschiderea circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe podul de la Soimus, din judetul Hunedoara. Circulatia a fost inchisa o saptamana din cauza lucrarilor efectuate in cadrul proiectului…

- Conducerea CNAIR ar putea fi demisa. Activitatea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla in analiza, iar pana la sfarșitul lunii se va lua decizia care se impune, a declarat marți, 7 noiembrie, ministrul de resort, Felix Stroe, dupa audierile din Comisia…

- Ministrul Transporturilor, Felix Store, este de parere ca necesara reorganizarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Oficialul susține ca activitatea companiei ar trebui împarțita în doua mari entitați. Una de administrare și întreținere si una…

- Activitatea conducerii Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) se afla in analiza, iar pana la sfarșitul lunii se va lua decizia care se impune, a declarat, marți, ministrul de resort, Felix Stroe, dupa audierile din Comisia pentru transporturi din Camera Deputaților.…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat marti ca a ridicat restrictiile de circulatie pe segmentul Sibiu-Sebes de pe autostrada Sibiu - Orastie, dupa ce au fost reparate fisurile aparute in urma cu patru...

- Violeta Stoica “Excesiv formalism” și “nepermisa infrangere a principiului proporționalitații actelor contractante” – astfel caracterizeaza unul dintre ofertanți decizia Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere de a-i respinge documentația depusa pentru incheierea contractului de…

- Noi fisuri, crapaturi și denivelari ale carosabilului au aparut pe o lungime de 70 de metri pe autostrada Sibiu-Oraștie, pe sensul de mers Sibiu – Sebeș (276+100 – 276+170), fapt pentru care toți factorii implicați in derularea proiectului au fost convocați la sediul Companiei Naționale de Administrare…

- Vineri se incheie termenul limita pana la care operatorii economici pot depune oferte pentru proiectarea și execuția secțiunii 5 a autostrazii Sibiu-Pitești, cuprinsa intre localitatea Curtea de Argeș și actuala centura a municipiului Pitești, informeaza, joi, Compania Naționala de Administrare a…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a finalizat procesul de elaborare a documentatiilor de atribuire pentru aproape 56 de kilometri din Autostrada Transilvania, acestea fiind transmise pentru validare la Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP), a anuntat, luni,…

- Valoarea obiectivelor promovate in ultimele noua luni a ajuns la 14,8 miliarde de lei, la care se adauga doua miliarde de lei incarcate astazi (luni, n.r.) in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), a declarat, intr-o conferinta de specialitate, Stefan Ionita, directorul general al Companiei…

- Primarul din Siret, Adrian Popoiu, se declara total nemultumit de modul in care Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere reabiliteaza Drumul National 2, pe portiunea betonata de la intrarea in oras dinspre Suceava. Adrian Popoiu a aratat ca pe un tronson de drum de 1,3 ...

- Desi Romania sufera la capitolul autostrazi, angajatii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu se pot plange ca o duc rau cu banii. Salariul mediu lunar a ajuns...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) nu a incheiat niciun contract pentru lucrari de refacere a celor 16 puncte critice existente pe DN 2 N Martinesti-Dumbraveni-Jitia si DN 2 R Jitia – Vintileasca. Asta deși oficialii companiei au vizitat cele doua drumuri și au anunțat…