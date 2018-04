Angajati ai Bazei militare de la Deveselu implicati intr-un scandal. Suspectii sunt cetateni americani

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci soldati americani de la baza de la Deveselu (Olt) ar fi fost sanctionati dupa ce au refuzat sa plateasca ceea ce au consumat duminica dimineata intr-un local de langa Craiova, potrivit unor surse judiciare. Mai mult, acestia ar fi ...

- Stewarzii de pe stadionul Ion Oblemenco au intrat in forta peste galeria oaspete iar unul dintre ei a imprastiat gaze lacrimogene, scrie telekomsport.ro. Motivul este halucinant, fanii CFR-ului nu și-au respectat locurile de pe bilete și au vrut sa stea cu cateva trepte mai jos. Citeste si CSU…

- Ieri dupa-amiaza la ora 16.10, un cetatean a reclamat prin apelul de urgenta 112 faptul ca un barbat a sustras un telefon mobil din buzunarul unei femei, intr-un mijloc de transport in comun de pe raza municipiului Baia Mare. In statia „Valea Cerbului” autorul a coborat din autobuz iar reclamantul l-a…

- Doi politisti din Satu Mare care au intervenit, miercuri dimineata, pentru aplanarea unui scandal la o adresa unde fusese solicitat echipajul, au fost batuti de doi tineri, agentii fiind raniti si dusi la spital pentru ingrijiri. Politistii au scapat dupa ce au tras focuri de arma, iar suspectii…

- Capitanul nationalei de handbal feminin si componenta a campioanei CSM Bucuresti, Cristina Neagu, a fost amendata cu 500 de lei de catre Comisia de Disciplina a FRH, pentru ”comentarii jignitoare la adresa arbitrilor” cu ocazia partidei cu SCM Craiova, din etapa a XIX-a a Ligii Nationale.In…

- Cosmin Contra si-a laudat elevii, dar a criticat starea gazonului de la Craiova. Scandal IMENS dupa Romania - Suedia 1-0. "Parca ne-am intors cu 30 de ani in urma!" "Un meci complet din punctul meu de vedere, pe un teren foarte greu, impotriva unei echipe mult mai puternice ca noi din…

- Suedezii au fost scosi din sarite de faptul ca arbitrul de rezerve a fost un roman, Sebastian Coltescu. Selectionerul suedezilor, Janne Andersson, spune ca este rusinos ce s-a intamplat la Craiova. "Al patrulea arbitru era roman si la finalul meciului s-a imbratisat cu oficialii lor dupa victorie.…

- 150 de mineri de la Jilț Nord au plecat acum din cariera spre sediul CEO de la Targu Jiu. Ei vor veni in fața CEO, nemulțumiți ca la negocierile pentru CCM au primit spor de fidelitate doar salariații TESA, pentru restul ramanand doar o majorare salariala de un milion de lei vechi. Articolul ACUM! 150…

- O studenta din Craiova a fost lovita si injurata de paznicii Spitalului Judetean din Craiova. Tanara a depus plangere la politie, iar oamenii legii l-au sanctionat pe barbatul filmat ca o agresa pe tanara de 19 ani.

- O tanara din Craiova a depus pangere impotriva unor agenți de la firma de paza de la Fort Security, cea cu care are contract Spitalul Județean de Urgența Craiova, care ar fi lovit-o. Incidentul a avut loc in cursul zilei ...

- Mai mulți angajați ai Primariei Balți sunt vizați intr-un dosar penal inițiat de Procuratura Anticorupție. Acestia sunt cercetați pentru abuz in serviciu. Suspectii ar fi trucat mai multe licitații publice.

- ATENȚIE! Videoclipul conține limbaj licențios.Doua femei de etnie roma au fost date afara dintr-o farmacie din zona Pieței Maraști, dupa ce ar fi fost prinse la furat.Incidentul a fost filmat de un trecator, care a surprins cum cele doua femei le înjurau ca la ușa cortului…

- Un barbat in varsta de 39 de ani, fost ofiter la IPJ Arad, a fost arestat preventiv dupa ce a facut scandal intr-un bar din incinta Garii Brasov. La interventia fortelor de ordine, el a amenintat politisti care au intervenit sa il calmeze. Incidentul s-a petrecut in acest weekend, sambata seara, cand…

- Oficialii lui U Craiova au explodat dupa ce Comisia Centrala a Arbitrilor l-a delegat pe Alexandru Tudor (46 de ani) la partida de sambata cu Astra, din cadrul primei etape din play-off. Oltenii au emis un comunicat extrem de dur, in care contesta delegarea lui "Brad Pitt", alb-albaștrii fiind ferm…

- O femeie a fost dusa la spital, in stare grava, cu multiple leziuni cu care s-a ales dupa ce a cazut in gol de la nivelul etajului 9. Incidentul a avut loc marti dimineata, intr-un cartier din Craiova, iar victima este o tanara in varsta de 31 de ani, conform gds.ro. A urmat o adevarata […] O tanara…

- Peste 1.700 de militari romani, americani si francezi vor participa, in perioada 5-15 martie, la unul dintre cele mai mari exercitii multinationale, organizat de Fortele Navale Romane, pe teritoriul Dobrogei si in apele internationale ale Marii Negre.

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, conform BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia italiana.…

- Autoritatile slovace au eliberat sase dintre cei sapte suspecti arestati preventiv in ancheta privind asasinarea jurnalistului slovac Jan Kuciak si a partenerei acestuia, relateaza presa de la Bratislava.

- Potrivit informațiilor operative in ultimele 24 de ore, echipele de salvatori și pompieri din țara au intervenit in șase cazuri, pentru deblocarea mijloacelor de transport, dintre care doua ambulanțe, noteaza Noi.md. Intervențiile au avut loc in raioanele Ungheni, Cahul, Dubasari, Caușeni și Ștefan…

- Andrei Lazar si Alin Andrei Nicolae, zis Impresie, sunt acuzati ca l-au agresat anul trecut in luna decembrie pe patronal unui bar din centrul Craiovei. Pe data de 29 ianuarie au fost arestati pentru ca au incalcat obligatiile impuse de procurorul de caz prin masura controlului judiciar.

- Noi acuzatii socante au fost lansate la adresa antrenorilor romani Martha si Bela Karoly. Foste gimnaste, atat romance, cat si americane, spun ca au fost abuzate fizic si emotional de sotii Karoly!

- Firma șefului arhitecților din Romania, cel mai mare birou de proiectare din Cluj Biroul președintelui Ordinului Arhitecților din Romania, Șerban Țiganaș, este cel mai mare angajator de profil din județul Cluj in topul "Cele mai puternice 100 firme de arhitectura din Romania". Primul loc în…

- Opt cetateni straini au fost arestati duminica si luni in Serbia, fiind suspectati ca ar fi incercat sa filmeze sau sa intre pe teritoriul unor obiective militare, a anuntat Ministerul Apararii sarb, scrie agerpres.ro.

- Scandal intre calatori și personalul feroviar, dupa ce un tren a ramas blocat in stația Barbatești din județul Gorj. Incidentul s-a produs din cauza unei defecțiuni la locomotiva. 50 de calatori au așteptat ore in șir pana cand o alta locomotiva a venit de la Targu-Jiu.

- Un incident a avut loc in aceasta dupa amiaza la Primaria Municipiului Medgidia. Din primele informatii un consilier local a avut parte de un schimb de replici cu primarul Valentin Vrabie si a considerat necesar sa solicite interventia politistilor pentru aplanarea situatiei. Incidentul a fost confirmat…

- Doi polițiști au fost impușcați mortal in timpul unei misiuni. Incidentul a avut loc in Ohio. Ofițerii poliției au primit un apel de o persoana și au fost solicitați sa intervina de urgența. Cand au ajuns la fața locului, au fost impușcați, potrivit Foxnews. Autorul…

- O companie privata de paza risca sa ramana fara licenta de activitate. Asta dupa ce doi angajati ai acesteia au impuscat in doua persoane. Incidentul a avut loc ieri in sectorul Botanica al Capitalei.

- Scandal si retineri la spitalul penitenciar Rahova. Mai multi angajati au fost dusi la audieri, dupa ce au aparut suspiciuni ca acestia ii bat pe detinuti. Practica, mostenita dinainte de ‘89. Potrivit surselor noastre, 19 angajati ai spitalului, inclusiv directorul spitalului , au fost audiati de catre…

- Semifinala craioveana a Eurovisionului si-a desemnat duminica cei trei castigatori care vor merge in finala de la Bucuresti. Erminio Sinni și Titziana Camelin, Xandra și Vyros vor avea posibilitatea sa demonstreze ca merita sa reprezinte Romania la competitia din Lisabona, ...

- Politistul care a fost impuscat din greseala de iubita este in continuare in coma indusa, la Spitalul de Urgenta din Craiova. Bogdan Dumitrescu este internat la sectia de terapie intesiva. Medicii au hotarat sa ramana in continuare sedat. Doctorii iau in calcul si varianta ca barbatul sa…

- Patru barbați au fost reținuți vineri, pentru un scandal in care au fost implicați, in seara de 31 ianuarie, și in urma caruia un barbat a ajuns la spital. Bataia a avut loc pe strada Popa Șapca din Craiova, cand ...

- Un barbat in varsta de 52 de ani, din Gorj, si-a gasit sfarsitul anul trecut in luna decembrie dupa ce un container plin cu electrocasnice i-a cazut in cap de la cinci metri inaltime. Incidentul a avut loc in magazinul Selgros Cash & Carry din Craiova.

- Doi tineri de 24 și, respectiv 25 de ani, din Constanța sunt cercetați penal in stare de libertate sub control judiciar, dupa ce sambata, in timp ce petreceau in club, ar fi furat o haina in care se aflau cheile unui autoturism. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi au profitat de cheie…

- Una dintre mandriile Romaniei e in centrul unui scandal imens. Scutul de la Deveselu a fost 'prins' intr-un razboi neobisnuit. Oile noastre au devenit un inamic nebanuit pentru militarii americani de la Deveselu. In acest fel comenteaza presa internationala razboiul dintre un cioban din Olt si scutul…

- Este una din cele mai strategice baze militare americane din Europa, însa a dat peste un inamic neasteptat: oile. Comandamentul bazei de la Deveselu, din sudul României, a intrat într-o disputa cu crescatorul unor oi care îi perturba instalatiile militare, comenteaza marti…

- Inca un scandal in care este implicata Politia Rutiera! O familie acuza ca un caz a fost musamalizat, in urma cu mai multi ani, pentru ca implicat ar fi fost un angajat al Senatului. Un om si-a pierdut atunci viata.A

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a II-a, care sunt parte a Brigazii Multinationale Sud-Est, a avut loc vineri la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab" din Craiova. In cadrul ceremoniei s-a prezentat…

- Ceremonia prilejuita de transferul de autoritate al contingentelor militare din Polonia, rotatia I si rotatia a-II-a, va avea loc vineri, la Craiova, la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe Basarab". "Vineri, 12 ianuarie, incepand cu orele 11,00, la sediul Batalionului 26 Infanterie "Neagoe…

- Sediul Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab” va avea loc, vineri, 12 ianuarie, incepand cu ora 11.00, ceremonia prilejuita de transferul de autoritate ale contingentelor militare din Polonia, rotația I și rotația a-II-a. Contingentul polonez este parte componenta a initiativei comune, ...

- Area 51 a devenit cea mai controversata baza militara din lume, dupa ce in zona au fost raportate o multime de fenomene inexplicabile. Guvernul si Armata SUA au recunoscut existenta bazei abia in ultimii ani, cand au fost desecretizate mai multe documente oficiale.

- Cantareata de muzica populara Roberta Opre a ajuns vineri seara, la Urgente cu capul spart in urma unui scandal petrecut intr-un club din Cluj-Napoca. Artista spune ca ea si sotul ei au fost agresati de mai multi luptatori MMA printre care se afla si un politist.

- Un tanar de 18 ani din Stei a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce, in noaptea de Revelion, l-a injunghiat pe fostul iubit al prietenei sale. Incidentul s-a produs chiar in fata imobilului in care locuieste fata. Agresorul, Rares Borza, isi petrecea noaptea de sfarsit de an impreuna cu iubita…