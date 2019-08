Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea REZULTATELE anchetei Primariei in cazul scandalului de la o CREȘA din Alba Iulia. Ce pedepse au primit angajatele care au amenințat și injurat copiii REZULTATELE anchetei Primariei in cazul scandalului de la o CREȘA din Alba Iulia. Ce pedepse au primit angajatele care au amenințat și injurat…

- Poliția desfașoara o ancheta la o creșa din Alba Iulia, dupa ce o mama le-a inregistrat pe educatoare și ingrijitoare cand le spune copiilor: „Du-te la olița, putoare!”, „Lasa piciorul jos, ca o capeți!”. „Uite ce-i la nasul tau, impuțitul naibii!”, „Fii atent la mine, nesimțitule! Sa iți fie rușine!”,…

- Viceprimarul municipiului Alba Iulia, Pau Voicu, care detine si atributiile de primar, a declarat miercuri, 14 august, ca cele doua angajate ale cresei inregistrate cum injurau si amenintau copiii se vor intoarce la munca in luna septembrie. Paul Voicu lasa sa se inteleaga faptul ca si copiii ar avea…

- Noi detalii in cazul scandalului de la o creșa din Alba Iulia, in care o educatoare și o ingrijitoare sunt acuzate de parinți ca ar fi avut un comportament agresiv la adresa copiilor. In acest caz, Poliția a deschis dosar penal. Cele doua femei au fost inregistrate audio. Mama unuia dintre copii a pus…

- ”Intr-atat de mult au zis ca Alba Iulia este ”cel mai inteligent oraș” din Romania incat, in 2019, peste 150 de copii au ramas fara un loc la creșele publice și, cu toate acestea, reprezentanții administrației locale nici nu iau in calcul sugestiile parinților și nici nu fac nimic pentru ca situația…

- Ziarul Unirea Comunicat de presa PSD Alba: Alba Iulia – orașul ”inteligent” in care peste 70% dintre copiii inscriși nu au loc la creșa Alba Iulia – orașul ”inteligent” in care peste 70% dintre copiii inscriși nu au loc la creșa Intr-atat de mult au zis ca Alba Iulia este ”cel mai inteligent oraș” din…