Angajata unui cazino, agresata si amenintata de un tanar care a talharit-o. Suspectul a ajuns dupa gratii

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 27 de ani a fost reținut de polițiști, dupa ce, marți, a intrat intr-un cazinou din Timișoara, a batut-o pe angajata localului inclusiv cu un scaun, iar sub amenințarea cuțitului a obligat-o sa-i dea 2.000 de lei și doua telefoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.Potrivit reprezentanților…

- Un tanar de 27 de ani a fost retinut de politisti, dupa ce, marti, a intrat intr-un cazinou din Timisoara, a batut-o pe angajata localului inclusiv cu un scaun, iar sub amenintarea cutitului a obligat-o sa-i dea 2.000 de lei si doua telefoane, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Doi tineri cercetati sub control judiciar de procurorii DIICOT Timisoara, dupa ce au fost prinsi avand asupra lor trei kilograme de canabis, si au pus in plan sa fuga in Germania. Pentru a face rost de bani, cei doi au venit la Constanta, unde au talharit mai multe femei, carora le au sustras bijuteriile.…

- Un tanar de 23 de ani din Constanta, banuit de savarsirea unei infractiuni de furt calificat a fost retinut de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 18 decembrie a.c., ora 21.20, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie au fost sesizati de un barbat, in varsta de 42 de ani, din Constanta,…

- Din primele informații transmise de reprezentanții ISU Timiș, pompierii au fost solicitați sa intervina joi seara, la un incendiu care a izbucnit intr-o incapere a unei case situata pe strada Peneș Curcanul, din Timișoara. Aceștia au ajuns la locul intervenției cu trei autospeciale și 15 pompieri.…

- Un tanar in varsta de 28 de ani a intrat, miercuri, intr-un cazinou din Timișoara și a amenințat un angajat cu o maceta sa-i dea toți banii din casa de marcat, dar a fugit in momentul in care a fost apasat butonul de panica. El a fost prins de polițiști, relateaza...

- O intamplare tragica și amuzanta, in același timp, a avut loc astazi, in Timișoara. Un tanar de 20 de ani și-a bagat familia in sperieți, dupa ce a cazut de la etajul 4 al imbobilului in care locuiau cu toții.

- Un taximetrist in varsta de 36 de ani a fost talharit, in noaptea de marti spre miercuri, de un client pe care il preluase de la Gara de Nord din Timisoara. Clientul l-a injunghiat pe barbat si i-a furat un portofel cu bani, apoi a fugit, potrivit News.ro. Potrivit politistilor, incidental…