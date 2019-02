Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei continua "razboiul" cu Liviu Dragnea, dupa ce l-a provocat pe liderul PSD la o confruntare televizata. Gabriela Firea il acuza pe Dragnea ca afecteaza investitiile in transportul public din Bucuresti. Firea ii critica si pe primarii de sector care au laudat modul in…

- Primarul din comuna Reghiu, judetul Vrancea, a ramas fara mandat, dupa ce magistratii Curtii de Apel Galati au decis sa dea dreptate Institutiei Prefectului Vrancea care, in urma cu aproape 2 ani, a solicitat anularea mandatului de primar, dupa ce alesul fusese condamnat pentru conflict de interese.

- Aurel Truța, in varsta de 42 de ani, originar din județul Alba, este, de trei ani, primarul unei localitați minuscule din Spania. El nu este remunerat pentru munca sa, fiindca, in Spania, edilii localitaților cu mai puțin de 5.000 de locuitori nu primesc salariu. Aurel Truța le-a povestit celor de la…

- Primarul comunei Comana, Virgil Grusea, spune ca a fost astazi pe șantier pentru a vedea stadiul lucrarilor de la podul de peste raul Olt, realizate de Compania Naționala de Investiții. „Lucrarile sunt in graficul stabilit. S-au turnat deja trei piloni de beton la o adancime de 30 m, se foreaza urmatorul,…

- Primarii tuturor localitaților din județul Alba, indiferent de partidul politic din care fac parte, s-au adunat joi, la Sala Unirii, pentru o fotografie de grup istorica, la 100 de ani de la unirea Transilvaniei cu Romania. Fiecare dintre ei a adus un pumn de pamant din localitatea pe care o reprezinta.…

- Un barbat în vârsta de 66 de ani, din Dobrosloveni, judetul Olt, a ajuns la spital, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul pe care îl conducea s-a rasturnat în localitatea Podari, scrie realitateadecraiova.net.

- Sase localitati din judetul Olt au ramas fara alimentare cu energie electrica, dupa ninsoarea si vantul puternic care au afectat sudul tarii, In acest moment, se circula in conditii de iarna in intreg judetul.

- RECUNOASTERE… Peste 250 de persoane din lumea afacerilor, administratie, parlamentari, inalte fete religioase au participat, vineri seara, la decernarea premiilor pentru cele mai performante firme din judetul Vaslui. Si nu numai, am putea spune noi, pentru ca un top al oamenilor de afaceri ar fi fost…