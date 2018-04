Angajata unei bănci din Ploieşti, acuzată că a furat banii clienţilor Femeia de 33 de ani a modificat si sters date informatice din sistemul bancar, astfel incat, sa isi poata transfera bani din conturile clientilor. In acest mod a reusit sa fure sase mii de euro si 19 mii de lei. Clientii si-au dat seama ca le-au disparut bani din conturi si au alertat autoritatile. Femeia este cercetata penal pentru frauda informatica. Dosarul a fost inaintat parchetului cu propunere de sesizare a instantei. Daca va fi gasita vinovata, femeia risca sa ajunga dupa gratii. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

