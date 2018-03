Stiri pe aceeasi tema

- RATB îsi cere scuze, dupa scenele incredibile fimate astazi în Bucuresti, în care un pieton este îngropat de un val de zapada aruncat de pe șinele de tramvai de un utilaj de deszapezire ce apartine RATB.

- Zapada abundenta din ultimele 12 ore a facut ca astazi, 23 martie, in judetul Valcea sute de consumatori sa ramana fara curent electric, scoala dintr-o localitate sa fie inchisa si sa se inregistreze o serie de alunecari de teren. A fost instituit Cod galben de ninsori in tot judetul, pana la ora 15.00.

- Vremea neobisnuita pentru aceasta perioada a anului a adus in Alba și accidente, dar si circulatie in conditii de iarna in plina primavara. Astfel, vizibilitatea scazuta, ninsoarea abundenta, drumul alunecos, dar si neatentia duc spre o serie de accidente. O mașina a ieșit in decor pe drumul care leaga…

- In comuna ieșeana Schitu Duca au aparut de o satamana cateva zeci de berze. Pasarile au fost surprinse de zapada cazuta in ultimile zile și par sa aiba probleme mari, cunoscut fiind faptul ca ele se hranesc cu animaluțe vii, ori acest tip de hrana este imposibil de gasit in condițiile in care gerul…

- Șeful Serviciului Teritorial Ploiești al DNA (așa – zisa “unitate de elita” a DNA), Lucian Onea, este cercetat disciplinar de Inspecția Judiciara. “Pe rolul Inspectiei Judiciare au fost identificate 10 lucrari, in etapa verificarilor prealabile, avand ca obiect activitatea sau conduita procurorilor…

- Paradeala de la Unitatea "de elita" a DNA a luat o intorsatura neasteptata! Cel care dadea definitia "paradelii", procurorul sef Lucian Onea, a ajuns in postura de paradit! DNA Ploiesti este sub un adevarat asediu dupa dezvalurile cu privire la procurorii Mircea Negulescu, Lucian Onea si Alfred Savu.…

- Serviciul Teritorial Ploiesti, "unitatea de elita" a Directiei Nationale Anticoruptie, este sub un adevarat asediu dupa dezvalurile cu privire la procurorii Mircea Negulescu, Lucian Onea si Alfred Savu. Intr-un raspuns pentru STIRIPESURSE.RO, Inspectia Judiciara precizeaza ca are nu mai putin de…

- Județele Constanța și Tulcea se afla sub atenționare de Cod Galben de precipitații moderate cantitativ, mai ales sub forma de lapovița și ninsoare, strat de zapada local consistent, polei, intensificari ale vântului. Conform datelor transmise de DRDP Constanța, la ora 12.30 starea carosabilului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis doua avertizari de vreme rea. Prima a intrat în vigoare astazi, de la ora 13:30 și expira mâine, la ora 20. În intervalul menționat, vor fi perioade cu precipitații mai ales sub forma de lapovița și ninsoare în cea mai mare parte…

- Un clujean este cercetat de polițiști, dupa ce a accidentat mortal un pieton pe raza județului Brașov, joi seara, pe raza localitații Bunești.Conform oamenilor legii, conducatorul unui autoturism – un barbat în vârsta de 44 de ani din municipiul Dej, județul Cluj,…

- Avalansa pe Transfagarasan, pe 17 martie. Sambata dimineața, o avalanșa mare a blocat o porțiune de drum din Transfagarașan cuprins intre Cabana Capra și Conacul Ursului. Din fericire, nu au fost persoane surprinse de zapada. De altfel, salvamontiștii argeșeni atrag atenția asupra faptului ca in zona…

- Inspectorul judiciar care a condus echipa de control care a mers in verificari anul trecut la DNA va fi judecat disciplinar! Elena Radescu va raspunde in fata sectiei pentru procurori a CSM, dupa ce fostii sai colegi din inspectia au acuzat-o ca a in calcat statutul magistratului atunci cand, inainte…

- Jandarmii montani de la Postul Zanoaga au intervenit joi, 8 martie a.c., in sprijinul unei familii aflate in dificultate in Munții Bucegi. Turistii, doi adulti si doi copii minori, dintre care unul de 4 luni, din judetul Constanta intenționau sa ajunga la un loc de cazare din zona Pestera. La un moment…

- Cainii sunt cei mai buni prieteni ai omului, dar și ajutoare de nadejde pentru construirea unui om de zapada, scrie digi24.ro.O dovedește patrupedul din imaginile de mai jos, care ne arata cum se face un om de zapada, chiar daca stratul de omat nu e unul prea gros.

- Borussia Monchengladbach și Werder Bremen au terminat la egalitate, 2-2, intr-un meci din etapa a 25-a din Bundesliga. Jucatorii și suporterii s-au chinuit sa distinga balonul in ninsoarea deasa din repriza secunda ca sa poata beneficia de sistemul de linia porții, proiectat sa funcționeze cu minge…

- Vreme urata și astazi, in vestul țarii. Meteorologii au emis, in aceasta dimineața, o atenționare cod galben de precipitații mixte cu formare de polei. Avertizarea este valabila pana la ora 10.45, pentru județele Timiș și Caraș-Severin. De asemenea, județul Caraș-Severin se afla și sub cod galben de…

- Meciul AFC Hermannstadt - FCSB se va juca azi, de la ora 14:00. Meciul din sferturile Cupei Romaniei trebuia sa se joace miercuri, de la ora 18:30, dar a fost amanat din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Organizatorii au facut eforturi mari pentru ca gazonul sa nu fie acoperit cu zapada și au reușit…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat joi 12 masini pentru topit zapada, care actioneaza in toate sectoarele Capitalei, mentionand ca utilajele au o mare capacitate de topire si sunt prevazute cu filtre antipoluante, informeaza Agerpres.Pe platforme betonate din Capitala strangem…

- Ninsorile și gerul au cuprins chiar și zone ale europene, unde zapezile sunt atat de rare incat localnicii nu au utilaje de deszapezire sau de aruncat cu sare pe drumuri. In insula Brac, din Croația, a nins...

- Autoritațile avertizeaza ca dupa o scurta perioada de pauza, incepand cu orele 3.00 ale nopții de marți spre miercuri, un ciclon lovește zona de sud a Constanței. Un al doilea ciclon va lovi Romania chiar din cursul nopții de marți spre miercuri. Meteorologii sustin ca acesta se va face simtit in partea…

- Venirea zapezii a adus cu ea intarzieri ale tramvaielor, stații inzapezite și tramvaie cu zapada pe geamuri…in interior. Calatorii se plangeau de condițiile din stații și din tramvaie, iar vatmanii se plangeau de faptul ca, deși au solicitat dispeceratului sa scoata plugul pentru inlaturat…

- Zapezile ne-au luat iarasi pe nepregatite. La primele ore ale diminetii, soferii si-au facut singuri "poteca" pe strazi, plugurile si sararitele avand, probabil, alta treaba. "La Sud a fost jale. Zapada era asa cum a asternut-o Dumnezeu, nicio interventie", ne-a spus un cititor. …

- A nins toata noaptea iar mai multe drumuri din judetul Constanta au fost inchise circulatiei. Potrivit DRDP Constanta starea drumurilor se prezinta astfel: CAROSABIL: Judetul Constanta : DN uri: viscol la sol cu formare suluri de zapada 40 50cm,vizibilitate redusa, A A2 A A4 : viscol la sol, cu formare…

- Un singur tren a mai ramas pe ruta Alexandria – Zimnicea și retur. Acesta are un singur vagon și se afla in uz de cand, in țara noastra, comunismul era in floare. Calatoria cu trenul, cel puțin pe rutele din județul Teleorman, a devenit o adevarata proba de curaj. Potrivit trnews.ro, in aceasta…

- In cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, care a avut loc duminica la Palatul Administrativ, prefectul Dan Șlincu a cerut informatii de la Sectia Drumuri Nationale (SDN) si de la Directia Judeteana de Drumuri si Poduri (DJDP).

- Ninge in aproape toata țara. Zapada a reușit sa se așterne deja peste toata Moldova. Potrivit Serviciul Hidrometeorologic de Stat, temperatura va ajunge ziua de minus sase grade si vor cobori pe timp de noapte pana la minus zece grade Celsius.

- In aceasta dimineata, incepand cu ora 11.00, consilierii generali ai Capitalei se intrunesc in sedinta, pe ordinea de zi figurand, printre altele, proiectul de buget al municipiului Bucuresti pentru 2018, reorganizarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, precum si preluarea unui teren din administrarea…

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- O turista a fost ranita, sambata, dupa ce a alunecat pe zapada, in timp ce se afla la schi, in Muntii Valcan, in judetul Hunedoara. Primele informatii arata ca femeia ar fi suferit un traumatism grav la coloana vertebrala, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Daca nici noi n-avem prefect simpatic, atunci cine? Vorbele lui, pansament pe rana, nu alta, soare aduc in sufletele nostre. Nu va mai necajiți ca nu-i zapada in Wonderland ca o sa fie. Zice prefectul, om citit, care știe tot ce zic cercetatorii, aia britanici, desigur, ca aia-s oameni serioși...

- Turnul Eiffel se va redeschide duminica, in conditiile in care circulatia pe drumurile si caile ferate din regiunea Parisului a revenit la normal, dupa o saptamana de ninsori si inghet. In afara unei scurte redeschideri joi dupa-amiaza, aceasta faimoasa atractie turistica din capitala Frantei…

- Reprezentanti ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Tulnici si ai Secției de Drumuri Naționale Vrancea au intervenit joi pe DN 2D pentru deszapezirea a trei autovehicule ramas blocate. Utilajele de deszapezire au curațat carosabilul de zapada, dar raman in zona pentru a interveni…

- Violențele din invațamantul romanesc au ținut prima pagina a publicațiilor saptamana trecuta și au deschis jurnalele de știri ale televiziunilor. Unul dintre cazurile care au șocat opinia publica este incidentul de la Sanmihaiu Roman, acolo unde un parinte a intrat intr-o clasa lasata nesupravegheata…

- Autoritatile din capitala rusa fac uriase eforturi sa normalizeze situatia in metropola dupa ce aceasta a fost lovita de o furtuna de zapada de o intensitate nemaivazuta. Caderile masive de zapada au provocat haos in Moscova si in regiunile apropiate. Ieri, stratul de zapada a depasit 55 de centimetri,…

- Doua orașe din sudul Marocului, aflate la porțile deșertului, sunt acoperite de o mantie alba, informeaza TVR. E un fenomen meteo extrem de rar, nu s-a mai intamplat așa ceva de 60 de ani. Imaginile acestea au facut inconjurul rețelelor de socializare. Iar localnicii, uimiți de peisaj, au…

- Un accident destul de grav a avut loc in aceasta noapte pe o sosea din Bistrita Nasaud. Un pieton a fost evitat in ultimul moment de un sofer, insa cel din spate l-a lovit in plin. Un alt accident s-a petrecut la scurt timp.

- Prima ninsoare din an a provocat haos in Iran unde s-au inregistrat intreruperi in furnizarea de energie electrica, zboruri anulate, scoli inchise, iar cel putin un accident mortal s-a produs duminica, informeaza DPA. Toate zborurile inspre si dinspre cele doua aeroporturi principale din…

- Temperaturile scazute din ultimele zile fac deja victime. O femeie de 85 de ani din Matei a fost gasita inconștienta, in zapada, chiar de catre preotul din localitate. In aceste momente i se aplica manevre de resuscitare.

- Zapada si poleiul de sambata, duminica si luni au facut ca pe o buna parte dintre drumurile din judet, mai ales in localitati, circulatia rutiera sa se desfasoare cu dificultate. Chiar daca oficial nu a existat o avertizare meteo de vreme rea, ninsoarea care a cazut toata noaptea de duminica se ...

- Jandarmul filmat in timp ce lovea cu pumnul mai multi protestatari la mitingul din Capitala, de la sfarsitul saptamanii trecute, este cercetat disciplinar. Capitanul Raducu Serban, de la Brigada de interventie a Jandarmeriei, este anchetat de sefii sai pentru modul in care a actionat. Seful Jandarmeriei…

- Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara in comuna Gogoșu, din județul Mehedinți. Un autoturism a derapat și s-a izbit de un cap de pod. In urma impactului, doua persoane au fost ranite. „Cele doua victime au fost transportate la UPU de catre SMURD și SAJ. Victima evaluata…

- Desi in ultimele zile a nins suficient, si desi este destul de frig ca zapada sa reziste, Primaria a anuntat ca nu deschide partia de schi, motivul fiind acela ca „vremea nu a fost prielnica". Cel putin asa a sustinut ieri purtatorul de cuvant al municipalitatii, Sebastian Buraga, si asta desi aseara…

- De ani de zile nu s-au mai pomenit asemenea troieni de zapada la Bistrița, copleșita – peste noapte, de o ninsoare care i-a lasat cu gura cascata pe mulți dintre bistrițenii convinși ca vom avea parte de un ianuarie primavaratic. „Dezastru...!”, a exclamat un șofer privindu-și mașina ascunsa sub zapada.…

- Mai multe autoturism au fost blocate joi, 18 ianuarie, intre localitatile Tariverde si Palazu mic, pe DN22, din cauza unui camion care a derapat. Drumarii au intervenit pentru deblocarea traficului.

- Zeci de persoane, majoritatea varstnice, au ajuns la Unitatea Primiri Urgente din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Constanta, in ultimele ore, din pricina vremii nefavorabile. Astfel ca toate paturile din sectia de Ortopedie-Traumatologie sunt ocupate.

- Barbatul din Malini care a accidentat grav un pieton și a parasit locul faptei a scapat din arest dupa 24 de ore, in urma deciziei magistraților de la Judecatoria Falticeni. Aceștia au respins propunerea de arestare formulata de Parchetul de pe langa Judecatoria Falticeni, stabilindu-i in schimb ...

- Un barbat de 62 de ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce incerca sa treaca strada prin loc nepermis. Șoferul, un barbat de 42 de ani din comuna Bucosnita, județul Caraș-Severin, in timp ce se deplasa pe strada Timisoarei din Caransebes, in dreptul […] The post…