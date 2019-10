Angajat al Jandarmeriei din Suceava, acuzat de trafic de minori

Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm din Suceava este acuzat de trafic de minori, dupa ce impreuna cu iubita sa ar fi racolat doua minore si le-ar fi obligat sa se prostitueze. Faptele s-ar fi petrecut in 2016 si 2017, iar victimele aveau pe atunci doar 15 ani.

- Un angajat american al FedEx, retinut si inchis in China in urma cu o saptamana, dupa care a fost eliberat, este suspectat de implicare in contrabanda cu arme si munitii, a transmis vineri Beijingul,...

- Un tanar in varsta de 18 ani, rezident in Spania, care nu detine permis de conducere, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prin de politie in trafic, la volanul unei masini.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, in jurul orei 00.55, o patrula din cadrul Secției de Poliție Burdujeni a oprit…

- Centura ocolitoare a municipiului Suceava va fi data integral in trafic in a doua jumatate a luniii viitoare. Anunțul a fost facut de ministrul transporturilor, Razvan Cucu, care astazi s-a aflat din nou in vizita pe șantierul centurii impreuna cu prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai. ”Ar trebui…

- Duminica seara, in jurul orei 20.45, polițiștii din cadrul Politiei orasului Salcea au oprit pe DN 29, prin comuna Dumbraveni, un autoturism BMW cu numere de circulație provizorii, condus de un barbat de 36 ani din municipiul Suceava. Cel de la volan nu le-a putut prezenta polițiștilor nici un fel…

- Principalul suspect in cazul uciderii celor doua fete din Caracal a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, acesta fiind acuzat de viol si trafic de minori. Gheorghe Dinca, suspectul in cazul Alexandrei, fata disparuta la Caracal, despre care exista indicii ca a fost ucisa, a fost dus, sambata, la…

- Suspectul in cazul crimei de la Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut pentru 24 de ore. El este acuzat de viol si trafic de minori. In cursul nopții, dosarul penal a fost preluat de D.I.I.C.O.T. Parchetul de pe langa Tribunalul Olt a declinat catre DIICOT Craiova ... The post Suspectul in cazul crimei…

- Un barbat de 50 de ani a murit sambata la spital, dupa ce ajunsese in coma in urma unei interventii a jandarmilor din Vatra Dornei, potrivit Antena 3, barbatul fiind acuzat de pedofilie.O femeie s-a plans jandarmilor ca barbatul ar fi incercat sa agreseze o copila la un spectacol folcloric…