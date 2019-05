Stiri pe aceeasi tema

- Italia, singura țara din UE aflata in recesiune și economia cea mai indatorata, dupa Grecia, incearca sa-și reduca din datorii vanzandu-și unele proprietați imobiliare. Oficiali ai coaliţiei aflate la guvernare au anunțat că Italia nu-şi va atinge anul acesta obiectivele din programul…

- Economia italiana a crescut cu aproximativ 0,1% in primul trimestru din 2019, a estimat Banca Centrala a Italiei, sugerand ca tara a depasit recesiunea in care a intrat in a doua parte a anului trecut, transmit ANSA si Reuters. In buletinul sau economic trimestrial, Banca Italiei a informat…

- Viitorul zonei euro este in pericol daca cele 19 state membre nu se pun rapid de acord asupra reformelor necesare pentru a-si creste convergenta economiilor, a afirmat vineri ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, in marja reuniunii Eurogrup, care se desfasoara la Bucuresti, transmite Reuters.…

- Italia ar urma sa inregistreze crestere zero anul acesta, a avertizat miercuri Asociatia italiana de lobby pentru mediul de afaceri Confindustria, pe fondul sporirii temerilor privind a treia economie a zonei euro. Confindustria previzionează că în 2019 PIB-ul Italiei nu va creşte…

- Guvernul socialist minoritar spaniol intentioneaza sa anunte convocarea de alegeri legislative anticipate in urma infrangerii sale asteptate la votul de miercuri din parlament asupra proiectului de buget, din cauza refuzului Madridului de a negocia autodeterminarea Cataloniei, transmite Reuters,…

- Guvernul spaniol a aprobat vineri un decret privind angajarea a 1.735 de noi funcționari publici pentru a face fața consecințelor Brexit-ului, în special în ceea ce privește controlul frontierelor și al vamilor, relateaza Reuters.Guvernul socialist dorește ca majoritatea acestor funcționari…