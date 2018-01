Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de: asistent medical debutant - 5 posturi, infirmiera debutanta - 2 posturi, ingrijitoare - 2posturi, brancardier - 1 post, consilier…

- Consiliul Județean Teleorman organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a patru funcții publice de execuție vacante. E vorba de un post de inspector grad profesional asistent, un post de inspector grad profesional superior, un post de consilier juridic și unul de consilier…

- Spitalul de Pediatrie din Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: – un post asistent/a medical/a debutant/a specialitatea generalist, in Compartiment Oftalmologie, studii postliceale, fara vechime; – un post asistent/a…

- Sensul giratoriu suspendat, de la iesirea din Ploiesti spre Paulesti, realizat de Consiliul Judetean Prahova in mandatul lui Mircea Cosma, a devenit un model si pentru alte administratii locale. Astfel, ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran…

- Consiliul Judetean Prahova organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcției publice de execuție vacanta, de consilier, clasa I, grad profesional superior la Directia Juridic Contencios si Administratie Publica – Serviciul Informatica. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile…

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, care gestioneaza unitatea din Baile Felix si cea din Baile 1 Mai, reuseste de cativa ani sa faca investitii serioase de reabilitare si modernizare, oferind populatiei servicii medicale la standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.…

- OUG care a adus Revolutia Fiscala vine cu o serie de schimbari importante pentru salariati si angajatori, printre care si reducerea impozitului pe venit de la 16% la 10% de la 1 ianuarie 2018, precum si trecerea contributiilor sociale in sarcina salariatului si reducerea numarului acestora de la 9 la…

- IGSU a scos la concurs 198 posturi pentru incadrare directa. Sunt disponibile 121 de posturi de ofițer, 72 de posturi de subofițer și 5 posturi de personal civil. In județul Satu Mare au fost scoase la concurs 6 posturi de ofițeri și doua de subofițeri. Repartizarea acestora este urmatoarea: IGSU –…

- 2018 aduce schimbari majore pentru romani. Salariul minim va creste, iar contributiile sociale vor fi transferate de la angajator la angajat. De la anul vor creste si pensiile, dar si indemnizatiile pentru cresterea copilului. In 2018, salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia…

- Jandarmeria Romana face angajari: Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. „Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm”, este mesajul postat de jandarmi pe pagina de…

- U.M. 01940, cu sediul in Boboc, comuna Cochirleanca, judetul Buzau, din cadrul Ministerului Apararii Nationale organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante dupa cum urmeaza:

- Noul magazin Kaufland de la ieșirea spre Ploiești are nevoie de personal. Responsabilii de la Recrutare au facut deja public anunțul de angajare, urmand ca viitorii salariați sa fie recrutați pe baza unui CV și a unei scrisori de intenție. [...] citește mai mult Post-ul Kaufland Buzau face angajari…

- Centrul Județean de Cultura Prahova și Consiliul Județean Prahova organizeaza cea de-a doua ediție a Festivalului Datinilor de Craciun și Anul Nou, miercuri, 20 decembrie 2017, ora 11:00 la Ploiești, in fața Palatului Administrativ (intrarea A) și la ora 11:30 in Sala „Europa” a Consiliului Județean…

- Spitalul Judetean de Urgenta Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata functiilor contractuale de executie vacante, dupa cum urmeaza: asistent medical 6 posturi – Centrul de Sanatate Multifunctional Parscov; asistent medical debutant 6 posturi – Centrul de Sanatate…

- Chiar in prima luna a anului viitor, Centrul de Sanatate de la Parscov va fi deschis, astfel ca locuitorii județului din zonele apropiate vor beneficia mai rapid de ingrijiri medicale. In acest sens, conducerea Spitalului Județean Buzau a scos la concurs mai multe posturi de asistenta și infirmiera…

- Primaria municipiului Ploiești – in parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, prin Casa Memoriala „Nichita Stanescu” – a anuntat ca va organiza astazi o manifestare prin intermediul careia se vor comemora cei 34 de ani scursi de la moartea poetului Nichita Stanescu. Concret, casa natala a “ingerului…

- Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiilor contractuale vacante, dupa cum urmeaza: 1 post auditor specialist, studii superioare S , grad profesional IA.Conditii de participare:nivelul studiilor ndash;…

- Protestul spontan de astazi dimineata s-a incheiat la ora 10, fara sa dea peste cap activitatea. O parte dintre functionari nu si-au parasit posturile pentru a nu intoarce pensionarii din drum sau pentru a nu-i face sa astepte. Ieri nu mai putin de 13 Case de Pensii din tara s-au alaturat protestului…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 12 decembrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud și Cugir. In total, in județ sunt disponibile 188 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la care…

- Fabrica de mase plastice care va incepe sa functioneze peste doar cateva zile in municipiul Targu Jiu face angajari. Zeci de locuri de munca sunt disponibile. Noua unitate va functiona pe amplasamentul fostei fabrici de sticla din zona de nord a orasului.

- Asociația Societaților de Service Auto Independente (ASSAI) solicita intervenția Ambasadei Chinei pentru a putea angaja cetațeni chinezi, pe care ar urma sa ii plateasca cu sume intre 250 și 800 de euro net lunar, potrivit unui comunicat al Asociației.Reprezentanții ASSAI susțin ca industria…

- N. D. AJOFM Prahova reamintește persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Spațiul Economic European despre oferta in domeniul agricol din Spania, respectiv culesul capsunilor. Sunt oferite 800 locuri de munca vacante in Spania (prin firma SUREXPORT), pentru 400 de femei și 200 de cupluri,…

- Procurorii DNA Ploiești au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Robert Grigorescu, la data faptelor consilier personal al primarului Sectorului 1 București, Andrei Chiliman, cu atribuții de coordonare a Direcției de Investiții, in sarcina caruia s-au reținut doua infracțiuni de luare de mita.…

- Nu mai putin de 800 de locuri de munca vacante sunt in Spania, 330 in Portugalia si 200 in Danemarca. Salariul minim porneste de la 603 euro brut pe luna, unii angajatori platind si o alocatie de hrana zilnica.

- “O alta societate din subordinea CJ Alba care consuma aproape cat produce (profitul la nivelul anului 2017 este de 7500 lei!).Cei 7 angajați, dintre care 2 directori,au un venit lunar ce depașește 3000 lei! Parcul Industrial Cugir – societate comerciala la care Consiliul Județean Alba este acționar…

- Potrivit ofertei postata pe site-ul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș, Automobile Dacia angajeaza 113 persoane. Posturile disponibile sunt urmatoarele: șef proiect (30 posturi), conceptor (20 posturi), manager proiect (45 posturi), analist cumparari (8 posturi), responsabil afacere…

- Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de; Sef birou - 2 posturi, Infirmiera debutanta - 4 posturi, Ingrijitoare - 3 posturi, Brancardier -1 post, Paznic -1 post, Consilier…

- Producatorul romanesc de pavele si borduri vibropresate Symmetrica a anuntat ca 90% din productia realizata, intr-un an de activitate, in fabrica de prelucrare a metalelor Symmetrica Tech din Veresti (judetul Suceava) a ajuns la export. De asemenea, numarul de angajati ai fabricii va creste, de la 100…

- Consiliul Naional al Elevilor structura care reprezint cei peste 2.55 de milioane de elevi din România condamn ferm incidentul din cadrul Colegiului Naional &bdquoAlexandru Ioan Cuza&rdquo din Ploieti judeul Prahova unde doi biei din clasa a VIIa au fost umilii de ctre un profesor din cauza lun...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 noiembrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 366 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele…

- Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor publice de execuție vacante, dupa cum Post-ul Consiliul Județean Dambovița organizeaza concurs pentru opt posturi de consilier (grad superior, asistent și debutant) apare prima data in…

- Consiliul Judetean Prahova pregateste un proiect de amploare pentru construirea unui nou corp de cladire pe sapte niveluri la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti, iar in acest moment are in derulare o licitatie pentru realizarea studiului de fezabilitate. Administratorul public al judetului, Fabioara…

- Momentan, potrivit declaratiilor ministrului de Finante Ionut Misa, reducerea impozitului pe profit la 10%, si o taxa de solidaritate de 2,25%, alaturi de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat ar fi o certitudine. Masurile ar urma sa fie adoptate de Guvern fara dezbatere parlamentara,…

- Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta scoate la concurs doua posturi vacante. Potrivit anunturilor publicate in Monitorul Oficial, Spitalul Municipal Mangalia, Judetul Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de spalatoreasa.…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 31 octombrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 244 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de…

- Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, judetul Buzau, organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, a functiilor de executie contractuale vacante, de auditor gradul II –

- Inceputul anului viitor vine cu vesti proaste pentru mediul de afaceri din Romania. Salariul minim brut pe economie urmeaza a creste la 1.900 lei, de la 1.450 cat este in prezent. Dar asta nu e nimic in comparatie cu o alta masura fiscala pe care Guvernul o anunta. Impozitul pe profit ar putea fi inlocuit…

- Tragedie fara margini in Romania. Un consilier local si-a impuscat propriul fin direct in inima si a lasat orfani doi copii. Politistii au fost sesizati ca, in zona comunei bihorene Magești, a avut loc un accident, in urma caruia un barbat de 43 ani din comuna Tetchea a fost impușcat mortal. Autorul,…

- In vederea acoperirii nevoilor urgente din domeniul ordinii publice, Ministerul Afacerilor Interne va putea organiza, in mod etapizat, concursuri sau examene pentru ocuparea din sursa externa a 3.694 de posturi vacante, potrivit unui memorandum discutat in ședința de Guvern de astazi. In prezent,…

- Consiliul Județean Prahova și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova organizeaza, astazi, incepand cu ora 10:00, sub egida programului „Romania 100 de ani”, matineul muzeal „Armata Romana in Marele Razboi”, dedicat Zilei Armatei Romane. Cu acest prilej va fi lansat suplimentul cultural-istoric…

- In Romania, un depozit bancar mediu este echivalentul a 2.6 salarii, in vreme ce croatii si cehii au in contul de economii cate 8 salarii, au aratat marti reprezentantii Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF), in cadrul unei intalniri cu reprezentantii presei economice. Lucrul poate parea paradoxal,…

- Majoritatea persoanelor cu un loc de munca din Romania nu se așteapta ca angajatorii sa modifice salariul brut in așa fel incat salariul net sa nu fie afectat de o eventuala trecere a contribuțiilor CAS și CASS in sarcina angajaților de la 1 ianuarie 2018 și astfel estimeaza salarii mai mici, potrivit…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 24 octombrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 670 posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de…

- Bursa generala a locurilor de munca pentru absolventi, organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca, a avut loc vineri, in sala Campus Cafe a Universitatii „Eftimie Murgu“ din Resita. Din cei 117 agenti economici contactati de organizatori, doar 42 s-au prezentat. Au fost puse…

- In ciuda salariilor majorate, la inceputul lunii august, Consiliul Județean Prahova are deficit de personal. Numai in aceasta luna vor fi scoase la concurs șapte posturi vacante de execuție și cinci de conducere. ”Cautam, de exemplu, trei informaticieni. Angajații care lucrau la…

- Consiliul Judetean Prahova si Centrul Județean de Cultura Prahova au organizat, in weekend, prima editie a Targului Meșteșugurilor Tradiționale, un proiect care are ca principal scop revitalizarea și sprijinirea meșteșugurilor arhaice autentice, pastrate nealterate de-a lungul veacurilor, doar prin…

- La randul sau, premierul Mihai Tudose a spus, raspunzand unei intrebari, ca Sevil Shhaideh a devenit consilier de stat. "La ora asta cred ca a devenit deja. Actele au fost consemnate in cursul diminetii", a precizat Tudose. "Am spus ca sunt probleme din cauza naturii penale invocate (...) care poate…

- Centrul Județean de Cultura Prahova și Consiliul Județean Prahova organizeaza prima ediție a Targului Meșteșugurilor Tradiționale, care se va desfașura incepand de astazi și pana duminica, in spațiul dintre Palatul Culturii și Palatul Administrativ din Ploiești. Evenimentul are ca scop revitalizarea…

- Vineri și sâmbata, pe 13-14 octombrie la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara, are loc targul de cariera Angajatori de TOP. Cele 3000 de joburi in Timisoara sunt remunerate de angajatori cu salarii începând de la 300-400 EUR și care pot ajunge la peste 1500 EUR. Companiile…

- Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare organizeaza concurs de recrutare personal contractual in data de 16 octombrie (proba scrisa) si 18 octombrie (interviu) in vederea ocuparii pe perioada nedeterminata a unui post de conducere contractual vacant si trei posturi de executie vacante, dupa cum urmeaza:…