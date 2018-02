Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- Circulatia pe majoritatea drumurilor din Harghita se desfasoara in conditii de iarna, joi dimineata, in urma ninsorilor care au cazut pe tot parcursul noptii, drumarii actionand pentru curatarea carosabilului. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a declarat ca…

- In urmatoarea perioada, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL II), județul Bacau a primit o finanțare consistenta pentru modernizarea, reabilitarea și dotarea a 54 de unitați școlare, atat din mediul rural, cat și din urban. Este vorba despre 106,9 milioane de lei, adica peste 21 de milioane de euro, care vor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- Primaria Comunei Baraganu, judetul Constanta, cu sediul in comuna Baraganu, strada Petre Martinescu nr. 185, judetul Constanta, in baza Legii nr. 188 1999, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post vacant pentru functie publica.Denumirea postului ndash; consilier juridic, grad professional…

- In februarie, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- Mai multe instituții publice din județul Alba organizeaza, in aceasta luna, concursuri pentru posturi vacante. Cei interesați de aceste posturi trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Fac angajari Primaria orașului Cugir, Primaria municipiului Alba…

- Pe toate partiile din judetul Brasov se schiaza in conditii foarte bune Foto: pixabay.com Pe toate pârtiile din judetul Brasov se schiaza în conditii foarte bune, desi temperaturile sunt mai ridicate decât norma termica a perioadei. Se schiaza în conditii foarte bune…

- In saptamana 22-28 ianuarie, au fost inregistrate patru decese noi din cauza gripei. Este vorba despre o femeie in varsta de 75 de ani, din judetul Cluj, avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinata antigripal, confirmata cu virus gripal tip B; o femeie in varsta de 67 de ani, din judetul…

- O fetita de patru ani, doua femei si un barbat au murit, saptamana trecuta, din cauza gripei, numarul deceselor provocate de virusul gripal ridicandu-se la opt in aceasta iarna, transmite News.ro . Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 22-28…

- Peste 20 de milioane de lei este suma alocata de Ministerul Educatiei pentru plata cheltuielilor materiale ale unitatilor scolare din Gorj in anul 2018. Inspectoratul Scolar Judetean Gorj a transmis la Finante lista cu sumele repartizate pe fie...

- In urmatoarea perioada, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Compania Pema electrotehnic, cu sediul in Drambar, angajeaza operatori cablaje și electricieni. Se ofera salarii atractive iar transportul este asigurat. Cei interesați pot depune CV-urile la adresa office@pema.ro sau pot apela numarul de telefon 0258.806.924 Post-ul Companie de top din județul Alba…

- Aradul este judetul din vestul Romaniei care are cele mai putine scoli cu wc-urile in curte. Acest lucru l-a confirmat chiar ministrul Educatiei, Liviu Pop. „La 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane avem 2418 unitați școlare cu grupurile sanitare in exterior. Prin programul de guvernare PSD-ALDE,…

- In perioada ianuarie-februarie, se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Primaria Comunei Ciobanu, judetul Constanta, organizeaza la sediul institutiei din str. Eroilor, concurs pentru ocupare a unei functii vacante de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu pe durata determinata, astfel: 1 post de consilier personal la Cabinetul Primarului Comunei Ciobanu.…

- Peste 40 de localitati din judetul Tulcea nu au energie electrica de aproape 24 de ore, din cauza viscolului care a afectat reteaua de electricitate, a anuntat vineri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta. Printre cele 42 de localitati din judetul Tulcea care nu sunt alimentate…

- Cursurile la opt unitati scolare din judetul Valcea au fost suspendate vineri, 18 ianuarie. Zeci de gospodarii sunt in continuare in bezna, vantul puternic daramand arbori si luand acoperisuri.

- Pe Drumul National 22, in judetul Tulcea, sunt coloane de masini care stau in coloana, din cauza zapezii depuse, joi, pe carosabil. Pentru sigurnata, mai multe femei insarcinate au fost duse la spital. Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 18 unitati de invatamant din Tulcea, din cauza vremii.

- Pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Institutiei Prefectului Vaslui, mentionand totodata ca nu au fost raportate blocaje pe sosele din cauza zapezii si a viscolului. Autoritatile au ridicat restrictia impusa, in noaptea…

- Deputatul Florin Roman a declarat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa, ca din informațiile pe care le are, zeci de școli din județul Alba se vor inchide pentru reducerea cheltuielilor, iar astfel soarta a sute de copii va fi afectata. ”La intrarea in anul Centenar, majoritatea guvernamentala…

- Politistii din Olt, ajutati de colegi din alte cinci judete si municipiul Bucuresti, efectueaza, marti, 16 ianuarie 2018, perchezitii la sediile unor firme si domiciliul unor persoane intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la 2 milioane lei.

- La sfarșitul lunii ianuarie și inceputul lunii februarie vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Comunei Ciugud, cu sediul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe tronsonul kilometric 193 212 Medgidia Murfatlar Constanta al autostrazii A2 Bucuresti Constanta si pe autostrada A4 Ovidiu Agigea, circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna ninsoare, strat subtire de zapada…

- AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ R.A. organizeaza in data de 23.01.2018, ora 11.00, selectie pentru ocuparea urmatorului post vacant: Servant pompier: 1 post Conditii necesare: • Diploma de

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat procedura de utilizare a auxiliarelor in scoli, iar cadrele didatice vor alege auxiliarele care vor ajunge pe bancile elevilor, iar parintii isi pot exprima acordul cu privire la utilizarea acelor materiale. Procedura este inclusa in ROFUIP.Citeste…

- La inceputul acestui an se organizeaza mai multe concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- In luna ianuarie, se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi sunt vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii…

- Scoala Gimnaziala "Ioan Atanasiu" Lipnita, organizeaza concurs, in baza H.G. nr. 286 2011 si H.G. nr. 1027 2014, la sediul unitatii din strada Morii nr. 66, judetul Constanta, in data de 10.01.2018, ora 10.00, proba scrisa si in data de 10.01.2018, ora 12.00, interviul, pentru ocuparea postului contractual…

- Liceul Teoretic Baneasa, cu sediul in Baneasa, str. Trandafirului nr. 91, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: secretar sef, post vacant contractual.Conditii specifice…

- Risc de TBC in doua scoli din județul Buzau, dupa ce o profesoara a fost diagnosticata cu teribila boala. Primele teste au ieșit pozitiv pentru 20 de elevi. Copiii urmeaza sa fie consultați de un medic specialist.

- La sfarsitul acestui an si in luna ianuarie 2018 se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi sunt vacante in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte.…

- Primaria Comunei Gradina, cu sediul in localitatea Gradina, str. Victoriei nr. 39, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014, in cadrul institutiei.Denumirea postului: educator…

- In prag de iarna, scoala din comuna buzoiana Breaza a ramas fara sursa de incalzire. Asta, pentru ca magazia in care erau depozitate lemnele de foc a fost mistuita de flacari. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale de stingere, iar lupta cu flacarile a durat mai bine de 3 ore.

- Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Directia…

- La sfarșitul anului vor fi organizate concursuri in mai multe institutii publice din judetul Alba. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii, vechime in munca sau alte cerinte. Directia Generala de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Alba organizeaza…

- Primaria Constanta face angajari. Sunt scoase la concurs peste o suta de locuri de munca, cuprinse in organigrama Primariei, aprobata in cursul acestui an. Iata despre ce posturi este vorba: Inspector, Clasa I, Gradul Debutant ndash; Serviciul Contabilitate, Directia Financiara 1 Post , Consilier Clasa…

- Cei noua sunt: 1. BETEA TOMA, primar al comunei Racșa, județul Satu MareCONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIVA incheiat un Contract de inchiriere cu Betea T. Vasile Florin Persoana Fizica Autorizata, in cadrul careia fiul sau deține calitatea de persoana fizica autorizata.Astfel,…

- Aproape 45.000 de elevi și preșcolari beneficiaza astfel de alimente mai sanatoase in timpul programului de la școala sau gradinița, din meniu nelipsind fructele, legumele și lactatele naturale. Elevii buzoieni din invatamantul primar si gimnazial, precum si prescolarii din unitatile de invatamant…

- In ultima luna din acest an se organizeaza concursuri pentru ocuparea mai multor posturi vacante, la institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si…

- Vremea va fi rece si cerul acoperit de nori, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Sunt posibile ploi de dimineata si pana in jurul amiezii. Temperaturile maxime vor de pana la 7 grade Celsius. In urmatoarele zile din minivacanta de Ziua Nationala, sambata si duminica, temperaturile mai scad cu 1-2 grade si…

- ora 05:30 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate autostrazi, drumuri nationale sau drumuri judetene cu circulatia intrerupta din cauza vremii nefavorabile. Desi exista (in zona montana) artere pe care circulatia rutiera se desfasoara…

- Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Teatrul de…

- BATALIE… Primarii si consilierii liberali din judetul Vaslui au participat, la finele saptamanii trecute, la Liga Alesilor Locali PNL, desfasurata la Cluj. In discursul sau, adresat celor aproape 1.000 de delegati care au participat la congres, Orban a sustinut ca s-a ajuns la anumite situatii aberante…

- O serie de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante la mai multe instituții publice din județul Alba se vor defașura la sfarșitul lunii noiembrie și in luna decembrie 2017. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau…

- Decizia a fost publicata miercuri seara in Monitorul Oficial. Laurentiu Mihai a fost in ultimii 8 ani director executiv al Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice. Potrivit profilului sau profesional de pe Linkedin, acesta a activat in cadrul SRI ca medic de familie din mai 1997 – octombrie…

- Cateva sute de alesi locali si membri PNL au participat la un miting de protest in fata sediului Prefecturii Alba. Printre acestia s-au aflat primarul din Alba Iulia, Mircea Hava si presedintele Consiliului Judetean, Ion Dumitrel.