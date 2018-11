Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe primarii din judetul Maramures au scos la concurs in aceasta perioada mai multe posturi. Astfel, Primaria Municipiului Sighetu Marmatiei organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiilor publice de executie, vacante, dupa cum urmeaza: un post consilier…

- Mai multe institutii publice din judetul Alba organizeaza concursuri pe parcursul lunii octombrie. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Primaria Comunei Ighiu, Judetul Alba organizeaza concurs de ocupare…

- Mai multe institutii publice din judetul Alba organizeaza concursuri pe parcursul lunii octombrie. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Agenția Naționala a Funcționarilor Publici organizeaza concurs de…

- Mai multe posturi sunt vacante in aceasta perioada in institutii publice din judetul Alba. Candidatii interesati de aceste locuri de munca trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante si conditii de participare la concurs: Primaria…

- Mai multe institutii publice din Alba anunța posturi vacante, la data de 14 octombrie 2018. Pentru ocuparea acestora se organizeaza concursuri in urmatoarea perioada. Pentru a participa la examen, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte.…

- Mai multe institutii publice din judetul Alba organizeaza concursuri pe parcursul lunii august. Pentru ocuparea posturilor, candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Alba…

- Spitalul Municipal Campulung cauta director medical. Spitalul Municipal Campulung organizeaza concurs/examen pentru ocuparea functiei de director medical. Criteriile specifice de participare la concurs: – sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta…

- Spitalul Judetean de Urgenta Alexandria anunta organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de director medical si director ingrijiri. La concursul/examenul pentru ocuparea postului de director medical se pot inscrie candidatii care indeplinesc, cumulativ, criteriile generale…