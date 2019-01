Stiri pe aceeasi tema

- Angajari in POLIȚIE 2019. MAI scoate la concurs 290 de posturi, prin incadrare directa. Inscrierile se fac la sediile unitaților de poliție care au scos posturile la concurs, pana pe 22 ianuarie 2019. Persoanele care iși doresc o cariera in Poliția Romana se pot inscrie la concursurile organizate pentru…

- Un numar de 290 de posturi in Politia Romana au fost scoase la concurs prin incadrare directa. Posturile sunt disponibile in mai multe domenii, iar inscrierile se fac la sediile unitatilor de politie care au scos posturile la concurs, pana in 22 ianuarie, informeaza News.ro.Politia Romana…

- Politia Romana anunta ca sunt scoase la concurs 290 de posturi, prin incadrare directa. Noua sunt la IPJ Alba, respectiv BCCO Alba Iulia. La IPJ Alba mai este vacant un post pentru personal contractual. Inscrierile se fac la sediile unitaților de poliție teritoriale sau din Bucuresti, pana pe 22 ianuarie…

- 290 de posturi in Politia Romana au fost scoase la concurs prin incadrare directa.Inscrierile se fac la sediile unitatilor de politie care au scos posturile la concurs, pana pe 22 ianuarie 2019. Persoanele care isi doresc o cariera in Politia Romana se pot inscrie la concursurile organizate pentru ocuparea…

- Un singur dosar a fost admis in urma etapei de selecție a dosarelor depuse la ISJ Teleorman pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de auditor IAS și consilier IAS. Dosarul a fost depus pentru postul de auditor IAS public intern, iar rezultatele au fost afișate pe site-ul ISJ Teleorman in data…

- 2.880 de locuri vor fi scoase la concursurile de admitere pentru scolile de agenti si subofiteri ale MAI. Inscrierile se pot face pana pe 23 noiembrie, iar examenele se desfasoara in perioada 10 – 21 ianuarie 2019. Nu este limita de inaltime, trebuie doar sa treci probele sportive. La politie si frontiera…

- Peste 500 de posturi de conducere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si al structurilor subordonate au fost scoase la concurs, dupa ce Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, 9 noiembrie, un memorandum propus de MAI. Memorandumul priveste deblocarea a 506 posturi de conducere din cadrul Ministerului…

- 100 de posturi sunt scoase la concurs la Spitalul Municipal „Gavril Curteanu“ din Oradea, dintre care 15 sunt pentru medici specialisti, 40 sunt pentru asistenti medicali, iar 45 pentru personal medical auxiliar si servicii suport, conducerea spitalului oferindu-le noilor angajati conditii de munca…