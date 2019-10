Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Teleorman iși completeaza schema de personal, in acest ses organizand concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei posturi de asistent registrator principal debutant, in cadrul Serviciului Publicitate Imobiliara. Doua din posturi sunt in cadrul…

- Din CV-ul lui Alexandru Cumpanasu reiese ca din noiembrie 2016 este student la master la Open University din Elveția. Cu toate acestea, in CV-ul lui nu apare facultatea pe care ar fi urmat-o. Ultima forma de invatamant absolvita este liceul: in perioada 1996-2000, Cumpanașu a obținut un atestat…

- Direcția Generala de Asistența Sociala si Protectia Copilului Teleorman iși completeaza schema de personal, in acest sens organizand concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a 10 funcții contractuale vacante. Concursul va avea loc in data de 23 septembrie 2019, ora 10.00 : proba…

- Autoritatea Navala Romana cu sediul in Constanta, strada Incinta Portului nr. 1, judetul Constanta, organizeaza concurs conform H. G. nr. 286 2011, modificata si completata, pentru ocuparea urmatoarelor functii contractuale vacante:Directia Afaceri Europene si Relatii Internationale: director un postNivelul…

- Se fac angajari la Poliția Locala Baia Mare. Vezi condițiile de participare și numarul de locuri! Primaria Municipiul Baia Mare organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Ordine Publica, Direcția Poliția Locala Compartiment Zona…

- Primaria Municipiul Baia Mare organizeaza concurs de recrutare in vederea ocuparii unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Biroului Ordine Publica, Direcția Poliția Locala Compartiment Zona 1: > 1 post polițist local clasa I debutant Condiții specifice de participare la concurs: studii universitare…

- R.A.D.E.T. Constanta, angajeaza urmatorul personal: inspector P.S.I. P.M. un post Conditii necesare: studii liceale, filiera teoretica profil real sau filiera tehnologica profil tehnic; certificat de absolvire si diploma de studii a cursului in domeniul securitatii si sanatatii in munca H.G.1425 2006…

- Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Gorj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de execuție, vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant – Compartimentul Juridic și Contencios. Candidații…