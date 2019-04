Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) anunța oficial ca depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizata in agricultura, aferenta trimestrului I 2019 (ianuarie – martie) are loc in cursul lunii aprilie. Pentru anul 2019 cuantumul subvenției la motorina a crescut. Ajutorul…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca elibereaza adeverințe pentru beneficiarii Masurilor M14 si 14T – Plați privind bunastarea animalelor, Campania 2019, care intenționeaza sa acceseze credite in vederea finanțarii activitaților curente, de…

- Fermieri sunt atentionati cu privire la respectarea programarilor. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, in prima zi de depunere a Cererilor Unice de Plata in cadrul Campaniei 2019, la Centrele judetene/localeAPIA si al Centrul Municipiului Bucuresti s-au prezentat…

- Cererile de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor” pot fi depuse la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Cererea de sprijin se depune online, in aplicația electronica M15, dar se tiparește, se semneaza…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul județean Calarași informeaza ca se depun Cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat – Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea padurilor, aferenta Masurii 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul judetean Calarasi a anuntat ca a demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii Unice de Plata in anului 2019, sub sloganul: “APIA SUSTINE VALORILE COMUNE EUROPENE SI FERMIERII ROMANI. DEPUNE CEREREA UNICA DE PLATA…

- Angajarile in sistemul public continua. In aceasta perioada, mai multe institutii din judet organizeaza concurs pentru ocuparea unor joburi vacante. Casa Judeteana de Pensii (CJP) Salaj organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inspector clasa I, gradul profesional superior – din cadrul Compartimentului…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) Centrul judetean Calarasia anuntat ca data de 31 ianuarie 2019 este termenul limita pentru depunerea cererilor de plata pentru anul 2019.