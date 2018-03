Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 20 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 440 de posturi, cele mai multe, 202, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- Unitatea sanitara dorește sa ocupe mai multe posturi de șefi de secție și sa angajeze 15 medici cu norma intreaga in mai multe specializari. Deficitul de personal al Spitalului Municipal “Dimitrie Castroian” din Huși ar putea fi rezolvat in scurt timp. Potrivit anunțurilor publicate pe 9 martie, pe…

- Angajari in Armata 2018. Ministerul Apararii a deblocat 6.400 de posturi, iar in urmatoarea perioada vor fi incadrati soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si medici. Prin...

- Ministerul Apararii Nationale a primit dezlegare de la Guvern sa demareze o campanie de angajari masive in sistem. Concret, 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, iar in perioada urmatoare vor fi incadrati soldati, subofiteri, maistri militari, ofiteri, dar si 400 de medici si 50 de psihologi.

- Guvernul a adoptat un memorandum privind aprobarea organizarii concursului pentru ocuparea unui numar de 197 de posturi vacante din structura Curtii de Conturi a Romaniei si a Autoritatii de Audit, se arata intr-un comunicat al Executivului. Prin acest memorandum sunt vizate 150 de posturi de la…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 martie 2018, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 393 de posturi, cele mai multe, 225, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor de…

- ”Guvernul a aprobat un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si in scurt timp urmeaza sa aiba loc incadrarile” a declarat ministrul Apararii Mihai Fifor. “Incadrarile pe care dorim sa le facem in perioada imediat urmatoare sunt functii de toate tipurile, de toate categoriile: si…

- Ministrul Apararii a anuntat ca vor fi deblocate circa 6.400 de posturi in MapN. Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, 2 martie 2018, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta in Guvern.

- ANGAJARI masive in ARMATA. Ministrul Apararii a anunțat ca vor fi deblocate circa 6.400 de posturi in MApN Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistrita, ca vor fi deblocate aproximativ 6.400 de posturi in Armata Romana, in baza unui memorandum aprobat saptamana trecuta…

- Mihai Fifor a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la Brigada 81 Mecanizata din Bistrita, ca a fost aprobat in Guvern un memorandum pentru deblocarea a 6.400 de posturi in Armata si ca in scurt timp urmeaza sa aiba loc ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, la Bistrita, ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Astfel, in perioada urmatoare urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi. Mihai Fifor a spus, intr o conferinta de presa…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat, vineri, ca 6.400 de posturi au fost deblocate in Armata Romana, in urma unui memorandum semnat cu Guvernul. Totodata, Fifor a spus ca urmeaza sa fie angajati si 400 de medici si 50 de psihologi.

- Iti doresti o schimbare in cariera? Noi iti oferim oportunitatea de dezvoltare profesionala in cadrul companiei noastre. Echipa Amicii Building SRL are cateva posturi disponibile și face angajari. Iata ce se așteapta de la tine și ce avantaje poți obține muncind aici:

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 442 de posturi, cele mai multe, 276, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Au fost suplimentate cifrele de scolarizare pentru formarea ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera indirecta, in anul de invatamant 2017-2018, transmite Centrul Militar Judetean Alba. La nivelul Ministerului Apararii Nationale, pe tara, sunt disponibile 45 de locuri pentru civili absolventi…

- Primaria Sighetu Marmației organizeaza concurs de recrutare și promovare pentru ocupare funcții publice in cadrul Direcției Venituri. Probele organizate pentru ocuparea funcțiilor vacante vor avea loc in luna martie. Este vorba despre concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie…

- Esti in cautarea unui loc de munca in Buzau? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau face noi angajari. Potrivit site-ului posturi.gov.ro DGASPC Buzau a scos la concurs mai multe posturi: Educator M principal, Pedagog de recuperare PL principal (2 posturi), spalatoreasa,…

- Societatea Manoil Trans angajeaza in conditii avantajoase: Soferi profesionisti, cu atestat marfa și card tahograf Agenți Vanzari, cu experiența Manipulanți Post-ul Societatea Manoil Trans face angajari. Mai multe posturi sunt disponibile apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 13 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 351 de posturi, cele mai multe, 232, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista locurilor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a anuntat luni, cu prilejul prezentarii bilantului IGSU pe 2017, ca in acest an vor fi adusi in sistem inca 7.000 de angajati, conform strategiei de reducere a deficitului de personal. "Continuam procesul de incadrare de personal. Stiti foarte bine ca la…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 6 februarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 304 posturi, cele mai multe, 208 posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos, lista…

- O firma din Spania ofera 150 de locuri de munca in domeniul agricol, iar salariile pot ajunge chiar si pana la 1.800 de euro. EURES Romani, portalul pentru ocuparea fortei de munca in Uniunea Europeana a anuntat ca dispune de 150 de locuri de munca in domeniul agricol ȋn Spania – 100 de posturi pentru…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 367 de posturi, cele mai multe, 234 de posturi, fiind oferite in Alba Iulia. Mai jos,…

- Consiliul Judetean Buzau organizeaza concurs pentru ocuparea a trei posturi vacante din cadrul aparatului de specialitate al instituției. Acestea sunt: * inspector de specialitate, grad profesional IA, Biroul gestiuni și aprovizionare, Direcția economica; * inspector de specialitate, grad profesional…

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 20 ianuarie 2018 si conditii de participare la concurs: *Directia…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 16 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 248 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…

- Ministerul Afacerilor Interne face angajari in Politie! Peste 700 de posturi au fost scoase la concurs la nivel național, trei dintre ele fiind in cadrul IPJ Gorj. Toti cei care sunt interesati de o cariera in domeniu mai au la dispozitie doar o saptamana pentru a se inscrie la examen.…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Buzau a demarat procedurile privind organizarea unor concursuri pentru ocuparea a 14 posturi vacante de politist si personal contractual, prin recrutare din sursa externa. Inscrierile se fac in perioada urmatoare dar concursul va avea loc in luna martie.

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a anuntat miercuri, 11 ianuarie, ca in acest an vor fi scoase la concurs 200 de posturi la Institutul “Cantacuzino”, schema de personal aprobata pentru aceasta institutie fiind de 1.075 de posturi. Dintre aceste posturi, 50 vor fi de cercetare, restul fiind…

- Se fac angajari la Inspectoratul Județean de Poliție Buzau. Sunt scoase la concurs 4 posturi de agent si 5 posturi de ofiter (unul fiind prin reincadrare). Inscrierea candidatilor se poate face in perioada 11.01. – 19.01.2018 (inclusiv), intre orele 10.00 – 14.00 (numai in zilele lucratoare), la Centrul…

- Se fac angajari in politie. Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman a demarat procedurile privind organizarea unor concursuri pentru incadrarea unor posturi vacante de polițist și personal contractual, prin recrutare din sursa externa. Este vorba despre 8 posturi. 770 de posturi de polițiști și…

- Angajari in poliția buzoiana. Potrivit anunțului facut de IPJ, 4 posturi de agent si 5 posturi de ofiter (unul fiind prin reincadrare) sunt disponibile in județul Buzau. Inscrierea candidatilor se poate face in perioada 11.01. – 19.01.2018 (inclusiv), intre orele 10.00 – 14.00 (numai in zilele lucratoare),…

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj organizeaza, in luna martie a.c., concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a cinci posturi, dintre care: doua posturi de ofițer, unul la Serviciul Resurse Umane și unul la Serviciul Logistic; doua posturi de agenț la Serviciul Logistic și Financiar; un…

- In plin scandal provocat de agentul suspectat de pedofilie, Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual. IPJ Calarasi are disponibile 17 posturi de politisti si 4 de personal contractual, majoritatea de specialisti.

- Structuri ale Ministerului Afacerilor de Interne din Suceava au scos la concurs in aceasta perioada posturi pentru personal contractual, recrutat din sursa externa. Este vorba de patru posturi vacante in cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pentru meseriile de operator controlor ...

- Inspectoratul de Politie Judetean Maramures organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a patru posturi de ofițeri specialiști prin incadrare directa a persoanelor cu studii corespunzatoare cerintelor postului si care indeplinesc conditiile legale, respectiv: – ofițer principal II la Biroul de…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri. "Avem o schema…

- POSTURI SCOASE LA CONCURS LA INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MARAMURES Inspectoratul de Politie Judetean Maramures, cu sediul in municipiul Baia Mare, str. 22 Decembrie, nr.37, organizeaza CONCURS/EXAMEN pentru ocuparea a patru posturi de ofițeri specialiști prin incadrare directa a persoanelor…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca urmeaza sa se organizeze un concurs pentru 200 de posturi, care vor ajuta la recalibrarea Institutului Cantacuzino, urmand ca intreaga schema de personal sa cuprinda peste o mie de posturi. MApN cauta un teren pentru productia de vaccinuri.

- Consiliul Judetean Prahova scoate la concurs mai multe posturi la Serviciul Informatica, oferta financiara fiind una atractiva pentru piata din Ploiesti, cu salarii nete de 4.500, respectiv 6.000 de lei pe luna. Reprezentantii institutiei spun ca, in ciuda majorarii de salarii din administratie, concursul…

- Administrația Domeniului Public (ADP) Satu Mare organizeaza concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante (perioada nedeterminata). Este vorba despre urmatoarele posturi: – inspector de specialitate SII- 4 posturi- studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 9 ianuarie 2018 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 130 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…

- Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, judetul Buzau organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata a functiei contractuale de executie, vacante, de: asistent medical debutant - 5 posturi, infirmiera debutanta - 2 posturi, ingrijitoare - 2posturi, brancardier - 1 post, consilier…

- Spitalul de Pediatrie din Pitesti organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: – un post asistent/a medical/a debutant/a specialitatea generalist, in Compartiment Oftalmologie, studii postliceale, fara vechime; – un post asistent/a…

- MAI face angajari. Ministrul Carmen Dan a afirmat sambata ca in ministerul pe care il conduce vor fi in acest an aproximativ 6.000 de angajati noi, adaugand ca se doreste ca in cel mult patru ani sa se poata acoperi deficitul de 23.000 de oameni. “In anul 2018 vom avea alaturi de noi, in marea […]…

- Spitalul de Urgența „Elena Beldiman” a scos la concurs 29 de posturi: șapte de asistent medical, șapte de muncitor necalificat, cinci de bucatar, trei de infirmier, doua de ingrijitor și cate unul de registrator medical, economist, instalator, magaziner și psiholog practicant. Spitalul de Urgența „Elena…

- Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix, care gestioneaza unitatea din Baile Felix si cea din Baile 1 Mai, reuseste de cativa ani sa faca investitii serioase de reabilitare si modernizare, oferind populatiei servicii medicale la standardele de calitate impuse de legislatia in vigoare.…

- Jandarmeria Romana face angajari: Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. „Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm”, este mesajul postat de jandarmi pe pagina de…

- Jandarmeria transmite, intr-un comunicat de presa, ca pentru reducerea deficitului de personal, institutia va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs, prin incadrare directa, a 151 de posturi vacante - 51 de posturi de ofiter, 61 de posturi de subofiter si 39…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 27 decembrie 2017 in Alba Iulia, Blaj, Sebeș, Aiud și Cugir. In total, in județ sunt disponibile 137 de posturi. Mai jos, lista locurilor de munca vacante in județul Alba și numerele de telefon la…