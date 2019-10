Stiri pe aceeasi tema

- Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia a scos la concurs un post de ingrijitor cladiri, iar candidatul ideal trebuie sa aiba 30 de ani de vechime in munca. Directorul instituției de invațamant a explicat ca este in cautarea unei femei de serviciu care sa ramana angajata pe termen lung. Pe langa…

- Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Alba a transmis oferta de locuri de munca disponibile in județul Alba, la data de 1 octombrie. Sunt vacante 403 de locuri de munca in județul Alba, in mai multe domenii. Unii dintre cei mai mari și importanți angajatori din județ, care recruteaza in permanența…

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca in colaborare cu Centrul de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza interviu Miercuri, 9 Octombrie 2019 ora 11.00 la sediul firmei din Turda, str.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba anunța organizarea Bursei locurilor de munca pentru absolvenți in data de 18 octombrie 2019. Evenimentul se desfasoara in Sala de conferinte PAEM situata in Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piata Centru) și are ca scop facilitarea…

- Biroul Executiv National al Sindicatului Roman al Jurnalistilor (SRJ) MediaSind, intrunit luni, solicita Inspectiei Generale a Muncii sa intervina pentru oprirea organizarii concursurilor de angajare "prin eludarea prevederilor Contractului Colectiv de Munca din SRTV", potrivit unui comunicat remis…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in Alba: 426 de posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. Oferta completa AJOFM AJOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 30 iulie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In județ sunt disponibile, in total,…