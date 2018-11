Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii companiei de transport Fany, care a pierdut dreptul de a efectua transportul de persoane pe ruta Turda-Cluj, in detrimentul celor de la Autotrust Corporation SRL, plus inca 7 alte trasee... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In urma atribuirii de trasee din data de 19 noiembrie 2018, Fany pierde traseul Turda-Cluj, unul dintre cele mai bune trasee pe care le are in portofoliu, in favoarea firmei Autotrust Corporation... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Targul de Cariere IT a avut loc in 9 și 10 noiembrie la Sala Polivalenta / BT Arena din Cluj-Napoca. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un incendiu produs fie din cauza unei defecțiuni la instalația electrica sau a unei improvizații a distrus un microbuz de transport persoane. Evenimentul a avut loc miercuri dupa-amiaza in Slatina, pe strada Constructorului, incendiul izbucnind in momentul in care șoferul, ...

- Angajam operator vanzari. Daca vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara si dinamica,sa muncesti intr-un mediu placut si sa ai posibilitatea sa castigi banii suficienti,atunci te asteptam in echipa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- *** Angajam tehnologi pentru distilerie, pe perioada determinata. Salariu motivant. Tel. 0740205885. *** Michelin Zalau Cord angajeaza LABORANT analize fizico-mecanice. Tel. 0260605001. *** Angajam conducator auto categoria C, E pentru transport internațional de marfuri, minimum 6 luni experiența in…

- Doua doua persoane au fost ranite grav in urma unui accident de circulație produs marți dupa amiaza, in jurul orei 14, in zona localitații Camarașu. Este vorba despre o coliziune dintre un microbuz de transport persoane și o autoutilitara. Din primele informații, accidentul s-a produs ca urmare a patrunderii…

- Mulțumim celor 1520 de persoane care s-au alaturat sambata campaniei LetsDoItRomania și care s-au implicat in curațarea zonelor cu probleme ale orașului. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!