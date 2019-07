Stiri pe aceeasi tema

- Fiecare dintre ei a avut ocazia sa fie, pe rand, medic, asistent medical și pacient, sceneta aducand mult haz, facand limba engleza mult mai ușor de asimilat, transmite DASO, administratorul Centrului de zi. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv…

- Pe culmile Stancilovei, sanzienele albe intampina pe oricine cu parfumul lor suav-dulce, iar covorul alb se pierde printre perdele de copaci ce parca il strajuiesc. Farmecul naturii imbie la relaxare si alunga grijile apasatoare. Acolo unde frumusetea locurilor iti lasa amprente in suflet,…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- Potrivit primelor informatii, se pare ca cei doi biciclisti ar fi fost loviti de o masina. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de ambulanta. Vom reveni cu amanunte. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida…

- Protagoniștii confruntarii – jucatori, antrenori, oficiali, suporteri și parteneri – sunt invitați sa aiba prestații sub semnul fair play-ului și al respectului reciproc, pe teren și in tribune. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Potrivit primelor informații, in accidentul rutier au fost implicate un autoturism BMW și o autospeciala care transporta lemne. Traficul este blocat in urma accidentului. Știre in curs de actualizare… Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Un apropiat al artistei canadiene sustine ca aceasta lucreaza la un film biografic sub forma de musical si ca i-a cerut lui Jolie sa o interpreteze. Actrita americana a fost nevoita sa refuze oferta din cauza programului incarcat. Vestea a dezamagit-o pe artista, care avea o relatie buna cu…