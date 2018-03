Stiri pe aceeasi tema

- MAE sustine si se alatura declaratiei Inaltului Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe si Politica de Securitate privind anexarea ilegala a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat de presa transmis sambata. "La 4 ani de la anexarea ilegala de catre Federatia Rusa a Republicii Autonome…

- Participarea senatorului Iulia Scantei, membru al Grupului parlamentar de prietenie Romania-Polonia, membru al Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei Consilului Uniunii Europene din primul semestru al…

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi o serie de sanctiuni impotriva Rusiei ca raspuns la ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016 si pentru mai multe atacuri cibernetice, relateaza AFP. In total, 19 persoane si cinci entitati sunt vizate de sanctiuni, intre care si FSB (Serviciul…

- Alegerile prezidentiale ruse au loc duminica, exact in ziua in care Rusia va marca patru ani de la anexarea Crimeei, aprobata in martie 2014 de populatia acestei peninsule ucrainene majoritar rusofone, intr-un referendum nerecunoscut de catre comunitatea internationala. In epoca sovietica, Crimeea…

- Vloggerul Denis Tkacenko dezminte stereotipurile lansate de Federația Rusa pe teritoriul ei despre Romania. Vloggerul a facut o vizita in Romania și a vazut cu ochii sai care este situația economica reala a statului roman.

- Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei, informeaza duminica AFP.Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din…

- Presedintele legislativului a vorbit despre provocarile de securitate comune pentru Republica Moldova, Ucraina si Georgia, cum ar fi securitatea energetica, securitatea informationala (lupta impotriva dezinformarii si a stirilor false), despre apararea in contextul conflictelor inghetate.Andrian…

- Hari Bucur Marcu, expert in securitate, a declarat, in direct la Digi24, ca prezentarea noilor rachete ale Rusiei de catre președintele Vladimir Putin este o modalitate prin care acesta incearca sa iși prezinte realizarile din timpul mandatului și este o parte din campania sa electorala, fara sa reprezinte…

- Ambasadorul Ucrainei la Bucuresti, Oleksandr Bankov, a sustinut miercuri, in cadrul unei conferinte de presa, ca tentativa de incendiere a doua scoli cu predare in limba romana din Cernauti nu a reprezentat un caz unic si a opinat ca aceste actiuni reprezinta o noua etapa a razboiului hibrid declansat…

- "Se stie foarte bine si informatiile au aparut recent si in presa romaneasca, referitoare la unele incercari facute pe teritoriul Ucrainei de catre serviciile speciale ale Federatiei Ruse, cu folosirea si a unor cetateni ucraineni, de a organiza incendierea a doua scoli din zona, din regiunea Cernauti.…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema amenințarilor directe ale Rusiei de la frontiera flancului estic al NATO și UE.Adevarul: Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv…

- Rusia este cotata ca sursa de amenintari directe pentru intregul flanc estic al NATO si UE, inclusiv Romania, chiar daca Rusia ca tara nu este numita nici inamic, nici adversar, nici amenintare in sine. Nici Strategia Nationala de Aparare a SUA nu noteaza altceva decat provocari ale Rusiei si doar in…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a precizat luni ca stirea lansata de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), despre scolile romanesti vizate de tentative de incendiere, este una falsa. "Ambasada Federatiei Ruse remarca cu regret ca mai multe surse din mass-media din Romania cu usurinta au cules…

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate din aceasta tara privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant. "Am luat nota cu preocupare…

- Ministerul Afacerilor Externe a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, dupa ce Ucraina a sustinut ca serviciile secrete ruse planuiau incendierea unor scoli romanesti din Cernauti, ca intreprinde demersurile necesare privind obtinerea de elemente suplimentare privind producerea acestor tentative.…

- Unul dintre ultimele doua achizitii de la CS Universitatea, portughezul Andre Santos, a spus ca a acceptat ca vina la Craiova dupa ce si-a luat multe date despre echipa de la Diego Salomao, jucatorul lui Dinamo. „Prima impresie este foarte buna, am vazut Craiova, echipa cu staff bun, jucatori…

- Petro Porosenko, președintele Ucrainei, a semnat, marti, o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei. Aceasta are ca scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, care se afla, intr-o buna parte, sub controlul rebelilor pro-ruși.

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Ministrul a insistat asupra rolului strategic jucat de Romania in noul context de securitate de la Marea Neagra. Marea Britanie si Uniunea Europeana ar trebui sa semneze un nou tratat de securitate post Brexit. Declaratia, facuta de premierul Theresa May, a fost bine primita de presedintele Comisiei…

- SUA cer din nou Rusiei sa opreasca agresiunea din Ucraina si sa se retraga din Crimeea. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat avertizeaza ca sanctiunile la adresa Rusiei vor ramane in vigoare pana cand angajamentele din cadrul acordurilor de la Minsk nu vor fi indeplinite integral.Citeste…

- Statele Unite ale Americii au cerut marti Rusiei sa puna capat 'agresiunii' impotriva Ucrainei si sa renunte la Crimeea, la trei ani dupa semnarea de catre Moscova si Kiev a acordurilor de pace de la Minsk, relateaza AFP. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat…

- 140 de ani de relatii diplomatice romano-ruse Valeri Kuzmin. Foto: Radio Chisinau Câteva companii rusesti sunt interesate de zacamintele de gaze românesti din Marea Neagra, a declarat astazi ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment de marcare a 140…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR, ultranationalist), Vladimir Jirinovski, ar vrea o "mica Hiroshima" pe teritoriul Ucrainei, dar asigura ca emisia de radiatii va fi minima, relateaza presa din Ucraina. Controversatul ultranationalist rus a propus duminica seara ca o bomba…

- Oligarhul rus de origine moldoveana Boris Mints (59 de ani), care a initiat procesul de formare a celui mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a aparut pe „lista lui Putin“ de oligarhi și politicieni, care ar putea fi sancționați din cauza implicarii Rusiei in alegerile din SUA.

- Armata rusa planuieste sa antrenze preotii Bisericii Ortodoxe sa conduca vehicule militare si sa opereze echipamentele de comunicare militara pentru a-i pregati in cazul unor situatii de urgenta, informeaza The Moscow Times, care citeaza TASS.Aproximativ 30 de preoti incorporati in trupele…

- Reprezentantul special al presedintelui american Donald Trump privind criza din Ucraina, Kurt Volker, a acuzat luni Rusia ca nu face nimic pentru a pune capat conflictului armat intre fortele Kievului si separatistii prorusi din estul Ucrainei, exprimand profunda 'dezamagire' a Washingtonului,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a afirmat, in discursul tinut in plenul Parlamentului in sedinta comuna pentru votul de investitura a noului guvern, ca partidul sau va vota impotriva cabinetului Dancila, acesta fiind "singurul lucru normal pe care il putem face in aceasta situatie ridicola". Dan Barna…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua."Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) a avertizat marti asupra riscului escaladarii conflictului armat in estul Ucrainei, informeaza agentia Xinhua. "Peste tot observam ca partile se pregatesc sa continue conflictul sau chiar sa-l escaladeze", a declarat prin legatura…

- Cel putin sapte cetateni ucraineni se numara printre victimele atacului terorist de la Hotelul Intercontinental din capitala Afganistanului, Kabul, a informat luni presa locala, citand un ambasador al Ucrainei, transmite agentia Xinhua. Viktor Nikitiuk, ambasadorul Ucrainei in Tadjikistan si Afganistan,…

- 420 de intreprinderi din tara si-au anuntat participarea la editia din anul acesta a expozitiei-targ „Fabricat in Moldova”, care se va desfasura intre 31 ianuarie si 4 februarie la Moldexpo. Alaturi de companiile din Moldova, la expozitie vor participa agenti economic din Ucraina, Belarus, Federatia…

- Ciucanii de la Team Novak s-au intarit cu doi cicliști ucraineni. Unica echipa romaneasca pe plan internațional iși schimba denumirea dupa 10 ani! Singura echipa continentala autohtona din cele 141 afiliate la UCI in 2018 va purta incepand din acest sezon numele creatorului ei, Eduard Carol Novak (unicul…

- Alerta in Europa, dupa ce Rusia a desfasurat rachete de tip S-400 in peninsula Crimeea . Noul sistem de aparare poate trece foarte usor la unul de atac. Informatia a fost transmisa de agentiile de presa ruse si preluata ulterior de Reuters. Sistemele S-400 au fost introduse prima data in dotarea…

- Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata de Rusia in 2014, ceea ce a atras sanctiuni din partea Uniunii Europene si a SUA contra Moscovei si a agravat situatia din regiune.In luna decembrie, SUA au anuntat ca intentioneaza sa livreze Ucrainei 'capacitati de aparare consolidate', expertii…

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Ministrii de externe ai Romaniei si Ucrainei, Teodor Melescanu si Pavlo Klimkin, au convenit, joi, la Cernauti, demararea unor negocieri in vederea incheierii unui protocol privind aplicarea noii Legi a Educatiei din Ucraina, care sa garanteze…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) atenționeaza cetațenii ucraineni ca serviciile speciale ruse recurg la provocari impotriva ucrainenilor atunci cand aceștia viziteaza Rusia, iar unele calatorii pot fi „fara intoarcere".

- Ziarul The Washington Post apreciaza pozitiv decizia presedintelui american Donald Trump care a ales „timpul perfect pentru livrarea de arme letale Ucrainei“. „Administrația Trump de luni de zile nu putea sa se decida daca sa livreze sa nu arme defensive Ucrainei, dar cand saptamana trecuta s-a hotarat…

- Statele Unite au anuntat vineri ca vor întari ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apararii, astfel încât Kievul sa poata asigura „suveranitatea" teritoriului sau, pe fondul tensiunilor americano-ruse legate de conflictul ucrainean, relateaza AFP. Anuntul…

- Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) l-a arestat pe Stanislav Ejov, unul dintre angajații secretariatului guvernului ucrainean, un colaborator apropiat ai premierului Volodimir Groisman. Ejov este acuzat de ofiterii de la contrainformatii ca este colaborator al serviciilor secrete ruse, transmite…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a aprobat o noua rezoluție privind situația drepturilor omului în Crimeea ocupata, transmite paginaderusia.ro Textul noii rezoluții include nu numai referiri la normele internaționale referitoare la protecția drepturilor omului, ci și referințe…

- Gheorghe Alexandru, fermier, Ialomița – privește spre 2018 cu ingrijorare „Consider ca anul 2017 a fost un an agricol bun. Nu am tras inca linia, dar pare sa fi fost chiar mai bun decat 2016, care, la randul sau, nu a fost un an rau. In 2017 producțiile au fost mai mari, in condițiile in care prețurile…