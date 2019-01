Stiri pe aceeasi tema

- Fostul numarul 1 mondial Andy Murray a declarat, vineri, ca intentioneaza sa se retraga din tenisul profesionist anul acesta, dar a afirmat ca spera sa poata ajunge pana la turneul de la Wimbledon, adaugand totodata ca Australian Open (14-27 ianuarie) ar putea fi ultima sa competitie, informeaza AFP,…

- Fostul numarul 1 mondial Andy Murray a declarat, vineri, ca intentioneaza sa se retraga din tenisul profesionist anul acesta, dar a afirmat ca spera sa poata ajunge pana la turneul de la Wimbledon, adaugand totodata ca Australian Open (14-27 ianuarie) ar putea fi ultima sa competitie, informeaza AFP.…

- Fostul numarul 1 mondial Andy Murray a declarat, vineri, ca intentioneaza sa se retraga din tenisul profesionist anul acesta, dar a afirmat ca spera sa poata ajunge pana la turneul de la Wimbledon,...

- Andy Murray (31 de ani, 230 ATP) a oferit, joi noapte, un moment emotionant: s-a prezentat la conferinta de presa de dinaintea Australian Open cu lacrimi in ochi, a stat un minut si jumatate in fata reprezentantilor mass-media, apoi si-a anuntat retragerea din tenis in acest an!

- Andy Murray a fost vizibil emotionat si a plans la conferinta de presa sustinuta la Melbourne. La inceput, dupa ce a fost intrebat cum se simte, el a raspuns: "Nu grozav" si apoi i-a venit sa planga, astfel ca a iesit din sala pentru scurt timp, pentru a-si reveni. El a spus ca durerea la…

- Eugenie Bouchard, 24 de ani, a aprins imaginatia fanilor cu o fotografie care a adunat 140.000 de like-uri in doar o ora. Canadianca apare in bikini, pe un ATV, cu mesajul: "It's Monday. Let's get this bread" ("E luni. Sa luam painea asta"). "Acum, ea este tenismena mea favorita", "Ce inseamna…

- Marius Copil, locul 93 ATP, s-a calificat pentru prima data in finala unui turneu de 500 de puncte, sambata, la Basel, competitie cu premii de 1,98 milioane de euro. Copil va da piept pentru prima data in cariera lui cu Roger Federer, chiar in orasul in care acesta s-a nascut. Turneul de la Basel este…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat in direct la postul Digi24 decizia Simonei Halep de a se retrage de la turneul de la Moscova. El considera ca situația este mai grava acum pentru Halep decat dupa turneul de la Beijing deoarece sportiva nu și-a organizat eșalonat recuperarea de care…