- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray, fost lider mondial, in prezent pe locul 243 in lume, a castigat turneul ATP de la Antwerp (Belgia), dotat cu premii totale de 635.750 euro, dupa ce l-a invins duminica in ultimul act, in trei seturi, pe elvetianul Stan Wawrinka (18 ATP, cap de serie nr. 4), cu…

- Britanicul Andy Murray, locul 243 ATP, a castigat, duminica, turneul de la Antwerp, cu premii de 635.750 de euro, invingandu-l in finala pe elvetianul Stan Wawrinka, numarul 18 mondial, scor 3-6, 6-4, 6-4.Meciul a durat doua ore si 27 de minute. Printre adversarii lui Murray la Antwerp…

- ​Andy Murray l-a învins pe Stan Wawrinka, într-o partida care a amintit de perioada de glorie a britanicului. Andy a câștigat, la Antwerp, al 46-lea titlu din cariera, dupa ce s-a impus cu 3-6, 6-4, 6-4. Meciul a durat doua ore și 27 de minute de joc.La doi ani și opt luni…

- Jucatorul britanic de tenis Andy Murray, fost lider mondial, in prezent pe locul 243 in lume, s-a calificat sambata seara in finala turneului ATP de la Antwerp (Belgia), dotat cu premii totale de 635.

- Jucatorul elvetian de tenis Stan Wawrinka (locul 18 mondial, cap de serie nr. 4) s-a calificat sambata in finala turneului ATP de la Antwerp (Belgia), dotat cu premii totale de 635.750 euro, dupa ce l-a invins in penultimul act pe italianul Jannik Sinner (18 ani, 119 ATP), revelatia competitiei, in…

- Tenismenul roman Marius Copil (92 ATP) a fost eliminat in sferturile de finala ale turneului ATP de 250 de puncte din Antwerp (Belgia), vineri seara, dupa ce a pierdut impotriva fostului lider mondial Andy Murray (243 ATP), scor 3-6, 7-6 (7), 4-6, anunța MEDIAFAX.Partida a inceput cu britanicul…

- Marius Copil (92 ATP) a implinit astazi 29 de ani și și-a facut singur un cadou deosebit. Romanul s-a calificat in sferturile de finala de la Antwerp (Belgia). Copil a trecut de favoritul numarul 3, Diego Sebastian Schwarzman (15 ATP), pe care l-a invins cu 6-4, 5-7, 7-6(7) la capatul unui meci care…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului ATP de la Antwerp (Belgia), dupa victoria cu 6-4, 7-6 (3) in fata argentinianului Federico Delbonis. Copil (92 ATP), venit din calificari, a obtinut victoria intr-o ora si 27 de minute. Copil castigase si prima sa…