- Asociatia Societatilor Financiare din Romania (ALB) atrage atentia, intr-un comunicat transmis HotNews.ro, asupra efectelor negative pe care le poate avea adoptarea proiectului de Lege pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2011, referitor la plafonarea dobanzilor atat la creditele ipotecare,…

- O delegație a Coalitiei Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de președintele acesteia, Alexandru Cumpanașu, a avut o intalnire de lucru cu o delegație a Ministerului Economiei, condusa de Secretarul de Stat Simona Teighiu Jurj. Intalnirea a avut loc ca urmare a unei discuții anterioare…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca si reprezentantii Sindicatului Liber 'Navalistul' s-au intalnit in cursul zilei de astazi, 9 martie 2018, la sediul Ministerului Economiei, la invitatia ministrului pentru a schimba informatii referitoare la stadiul negocierilor privind transferul pachetului majoritar…

- "Cea mai buna optiune ar fi ca UE sa fie exceptata”, le-a spus ea oamenilor de afaceri adunati la Munchen. Merkel a avertizat ca nimeni nu ar putea castiga „o cursa pana la capat” si a spus ca tarifele risca sa „afecteze pe toata lumea”. Presedintele american Donald Trump a spus ca…

- Uniunea Europeana nu doreste sa ridice „un zid” care sa o separe de Marea Britanie dupa Brexit, chiar daca divortul va conduce in mod inevitabil la slabirea legaturilor dintre cele doua parti, a declarat miercuri presedintele Consiliului European, Donald Tusk, scrie France Presse, preluata…

- Trimisul special al AGERPRES, Dana Piciu, transmite: Europarlamentarul PSD Victor Bostinaru a declarat marti ca romanii ar trebui sa comunice mai bine Europei despre solutiile lor in materie de drepturi pentru persoanele apartinand minoritatilor nationale, solutii care, spune el, sunt printre cele mai…

- Continuam seria articolelor „Lucruri mai puțin știute despre legume” cu o analiza asupra legumelor din familia crucifere.Mass-media și mai toți experții in nutriție lauda proprietațile virtuoase ale legumelor din familia crucifere. Ni se spune ca aceste plante pot lupta impotriva cancerului, pot…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat joi Marea Britanie ca planul acesteia de a iesi din uniunea vamala si piata unica europeana ar putea insemna o revenire la ''frontiera dura'' intre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite Reuters.…

- Major, care a sustinut ramanerea tarii sale in Uniunea Europeana, a afirmat ca parlamentul si nu guvernul trebuie sa ia decizia finala asupra oricarui nou acord cu UE si ca exista argumente pentru organizarea unui al doilea referendum cu privire la un astfel de acord.Orice vot privind acordul…

- Reusita negocierilor cu privire la retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeana presupune accelerarea discutiilor, cu numai 13 luni inaintea datei oficiale a Brexit-ului, a subliniat miercuri negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, potrivit AFP si Reuters. ''Daca vrem ca aceste…

- In urmatoarele zile, atentia factorilor politici din Uniunea Europeana se va indrepta in primul rand catre Italia, unde cetatenii sunt invitati sa-si aleaga cei peste noua sute de parlamentari, in baza unei legi electorale noi si contestate. Dat fiind proverbialul cinism al clasei politice peninsulare,…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Guvernul atrage critici dure dinspre Bruxelles! Europarlamentarul PMP Siegfried Muresan sustine ca PSD si ALDE ar trebui sa renunte la guvernare pe motivul unei scaderi dramatice a investitiilor publice. "Fara investiții publice, romanii vor trebui sa aleaga și in viitor daca sa ramana in țara pe…

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Uniunea Europeana va ridica la 100 de milioane de euro contributia sa la finantarea fortei militare comune G5 constituite de cinci state africane - Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania si Niger - pentru a lupta impotriva jihadistilor in regiunea Sahel, pe fondul recrudescentei atacurilor rebelilor,…

- Corina Cretu s-a declarat „foarte ingrijorata de evolutia proiectelor privind spitalele regionale care au fost aprobate in luna iulie 2015”. „Din pacate, constructia celor trei spitale regionale este unul dintre proiectele care inregistreaza mari intarzieri. Avand in vedere ca, asa cum arata lucrurile…

- Mihai Fifor: in acest an va incepe achizitia bateriilor de coasta În acest an România va începe un nou program de înzestrare ce prevede achizitia unor baterii de artilerie de coasta, tehnica de lupta ce va fi produsa în tara noastra. Acest proiect…

- Facebook, Twitter și Google+ au operat o serie de modificari la nivelul clauzelor de furnizare a serviciilor, in urma solicitarilor Comisiei Europene de respectare a normelor UE privind protecția consumatorilor. Cu toate acestea, modificarile publicate joi, 15 februarie, asigura numai…

- Comisarul european pentru Justitie, Consumatori si Egalitate de Gen, Vera Jourova, a avertizat, joi, companiile Facebook, Google si Twitter „sa faca mai mult” pentru a actualiza termenii si conditiile de utilizare in concordanta cu legislatia Uniunii Europene, transmite Mediafax . Jourova a precizat…

- Premierul britanic Theresa May a insarcinat doi oficiali sa duca la Bruxelles misiva care declanseaza procedura de iesire din Uniunea Europeana. Acestia au calatorit cu trenul la clasa Business. Costul total al operatiunii: 985,5 lire sterline. Asadar, cei doi mesageri au luat trenul la clasa Business,…

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanașu și Ministrul Economiei, Danuț Andrușca, s-au intalnit, astazi, pentru a discuta despre protejarea resurselor minerale și despre consolidarea cooperarii instituționale dintre CNMR și Ministerul Economiei.Ministrul…

- Proiectele Legii minelor, a redeventelor sau pentru înfiintarea Casei de Comert se afla printre actele normative extrem de importante pe care noul ministrul al Economiei, Danut Andrusca, le doreste cât mai repede pe masa Guvernului si apoi în

- Marea Britanie va trebui sa accepte orice eventuale schimbari juridice pe care Uniunea Europeana le face în timpul perioadei de tranzitie de 21 de luni dupa Brexit, a declarat luni seara negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, informeaza Reuters. Barnier a reamintit Londrei ca înca…

- Uniunea Europeana (UE) avertizeaza ca, in cazul in care presedintele american Donald Trump ia masuri nedrepte fata de Cei 28, va fi pregatita „sa reactioneze rapid si in mod adecvat, scrie The Associated Press.

- Acordul dintre Londra si Uniunea Europeana cu privire la relatiile post-Brexit trebuie sa fie reciproc avantajos, a declarat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki, care a precizat însa ca acest lucru va implica unele costuri pentru partea britanica, transmite agentia de presa PAP. Într-un…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir și-a exprimat, astazi, la Bruxelles, îngrijorarea asupra independenței sistemului judiciar din România, menționând implicarea serviciilor în justiție și precizând ca Uniunea Europeana ar trebui sa ia în calcul masuri punitive, daca…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, considera pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana privind modificarile legilor Justitiei, drept un "mesaj de avertizare" ca "abuzul asupra Justitiei este un element care destabilizeaza si afecteaza grav relatia Romaniei cu UE si cu valorile democratice…

- Vicepremierul pentru integrare europeana Iurie Leanca va efectua, in perioada 22-23 ianuarie, o vizita de lucru la Bruxelles, unde va avea un sir de intrevederi cu mai multi oficiali din Uniunea Europeana, informeaza serviciul de presa al Guvernului, citat de IPN.

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…

- Noile legi in vigoare privind Curtea Suprema, Consiliul National al Magistraturii si tribunalele au fost "pregatite ca incalcare a regulilor fundamentale de creare a legilor", potrivit unei declaratii adoptate de Adunarea Generala a Judecatorilor Curtii Supreme. 69 de judecatori au aprobat declaratia,…

- Cetatenii din Uniunea Europeana ar trebui sa-si pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri 10 ianuarie, ambasadorii celor 27 de state membre la Bruxelles. Pozitia i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite…

- Premierul britanic Theresa May a respins joi ideea de a plati accesul pe pietele europene dupa Brexit, informeaza AFP. May, însotita de ministrul de finante Philip Hammond, a primit la resedinta sa din Downing Street 10 mai multi reprezentanti ai sectorului bancar, printre care membri ai conducerii…

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara a detine presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a facut apel joi la evitarea unei crize cu Polonia, acuzata de incalcari ale statului de drept si amenintata cu sanctiuni fara precedent de catre Bruxelles, relateaza AFP. "Trebuie…

- Uniunea Europeana a salutat miercuri rezultatul recentelor convorbiri la nivel inalt intre Coreea de Sud si Coreea de Nord, intalnire calificata de Bruxelles drept un pas pozitiv catre imbunatatirea relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite agentia de presa Yonhap. Discutiile la nivel…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- Uniunea Europeana a decis sa-l invite la Bruxelles pe seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, pentru a discuta despre recentele proteste din tara sa, a indicat duminica seara ministrul de externe german, Sigmar Gabriel, citat de AFP, scrie agerpres.ro. "Am telefonat omologului meu…

- Intr-un interviu acordat unui cotidian german, Schulz a calificat drept ''inacceptabil'' ca unele state membre ale UE sa depuna mari eforturi pentru primirea de refugiati, in timp ce altele si-au abandonat obligatiile.Potrivit lui Szijjarto, Schulz a atacat in mod constant Ungaria pentru…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica (PSD), sustine ca în acest moment, situatia României este mai rea decât a Poloniei. „Situatia noastra e chiar mai rea decât a Poloniei. Ei s-au dezvoltat foarte bine, Polonia si-a atins tintele economice, a reusit sa atraga…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Ultimele sondaje arata ca locuitorii Cataloniei sunt in continuare impartiti in mod egal…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale. In acest timp, Uniunea Europeana pare ca se indeparteaza de noi cu aceeasi viteza cu…

- Reinnoirea generatiilor ar trebui sa devina o prioritate a unui nou cadru de politici in Uniunea Europeana, in conditiile in care la ora actuala fermierii varstnici, peste 65 de ani, detin cea mai mare pondere din totalul populatiei ocupate in agricultura in spatiul comunitar, respectiv 31%, in timp…

- Liderii a 25 de state din Uniunea Europeana au celebrat joi, la Bruxelles, o "zi istorica" pentru relansarea apararii europene, ei aproband, joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare…

- Liderii din Uniunea Europeana incep, astazi, un summit de doua zile la Bruxelles, urmand sa discute printre altele progresele in negocierile privind iesirea din organizatie a Marii Britanii si planurile privind apararea europeana.

- Premierul britanic Theresa May se deplaseaza, joi, la Bruxelles, pentru summitul Consiliului European din perioada 14-15 decembrie, dupa esecul inregistrat in Camera Comunelor privind votul pentru procedura de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul BBC News.

- „Aici trebuie sa vorbeasca la fel cum o face si in Londra”, a declarat Roth la Bruxelles, conform presei din Germania. El a adaugat ca s-a simtit „un pic socat” de modul diferit in care Guvernul britanic comunica la Bruxelles, fata de comunicarea din plan intern. Roth se referea cel mai probabil la…