Andrușcă, după plecarea de la Economie: Dă fiecăruia după sufletul său Danuț Andrușca a fost inlocuit din funcția de ministru al Economiei. Una dintre cele mai mari acuze care i s-au adus a fost faptul ca nu a fost prezent in spațiul public și nu a vorbit despre activitatea sa. Dupa ce a parasit ministerul, Andrușca a ținut sa trasmita un mesaj in care mulțumește celor care l-au sprijini și a enumerat cateva dintre marile sale realizari. "Las fraiele Ministerului, repurtand doua rezultate notabile: salvarea Șantierului Naval din Mangalia și salvarea Oltchim. Sunt mai mult decat doua obiective industriale strategice, sunt doua piese de rezistența pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

