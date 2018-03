Stiri pe aceeasi tema

- Votul de sambata, de la Congresul desfasurat la Sala Palatului, l-a confirmat pe Marian Neacsu in postura de secretar general. Cu 3063 voturi “pentru”, Neacsu a castigat detasat cursa pentru aceasta functie, in fata social democratului Stefanescu, cel care, pana la aceasta reuniune a PSD-ului, ocupase…

- Premierul a incercat sa dea un raspuns, practic, nemultumirilor carora le-au dat glas cei doi dintre contracandidatii sai la cea de-a doua functie ca importanta in cadrul Partidului Social Democrat. Cum Andronescu si Banicioiu au iesit din sala in care se desfasura Congresul, reclamand faptul ca nu…

- Banicioiu a spus ca votul a inceput la ora 13.30 si deja au aparut primele buletine votate, iar in sala mai sunt mai putin de o treime din delegati. "Acest congres a fost facut in primul rand pentru a reechilibra balanta de gen in PSD. Tocmai asta am vrut sa fac, am vrut sa cedez candidatura doamnei…

- Ecaterina Andronescu și Nicolae Bancioiu, care se inscrisesera in cursa pentru numarul 2 in PSD, la Congresul extraordinar de sambata, au ieșit suparați din sala și au anunțat ca se retrag, astfel ca postul de președinte executiv al PSD ii va reveni fara probleme singurului candidat ramas: premierul…

- Votul la Congresul PSD a inceput inainte de ora 16.00, desi candidatii nu au avut ocazia sa-si sustina discursurile. Unii candidati s-ar aratat extrem de nemultumiti de situatie, pentru ca sunt pusi in situatia de a vorbit in fata unei sali aproape goale.Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu,…

- Dupa cateva ore in care discursurile s-au derulat unul dupa altul, la Congres PSD s-a luat o pauza. Si asta in conditiile in care doar unul dintre cei trei aspiranti la functia de presedinte executiv, in speta premierul Dancila, a vorbit la tribuna, nu si ceilalti doi contracandidati ai sai la acest…

- Sute de oameni protesteaza la aceasta ora vizavi de Sala Palatului, in fata lor fiind un cordon de jandarmi. Scandarile se aud pana in cladire, iar delegatii la Congresul PSD se uita de la ferestre. Protestatarii scandeaza ”Hotii”, ”Dragnea nu uita, Romania nu-i a ta”, ”Condamnat penal, mars…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut sambata delegatilor participanti la Congresul extraordinar al partidului, o confirmare verbala pentru functia pe care o ocupa. La finalul unui discurs de peste o ora, Dragnea i-a intrebat pe delegatii PSD: "Vreti sa continuam? Aveti curaj? Aveti curaj…

- In discursul pe care l-a transmis in fata liderilor si ai delegatilor PSD prezenti la Congresul de sambata, liderul ALDE a facut, o data in plus, trimitere la “statul paralel”. Si, totodata, a facut referire la propunerea pe care a formulat-o ministrul Justitiei, in urma raportului de analiza a activitatii…

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti, insa rezultatele sunt dinainte cunoscute. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica…

- O parte din candidații la Congresul PSD și-au facut, sambata, in Sala Palatului, o campanie „de la om la om" la fața locului. Au pupat mainile doamnelor, au pupat obrajii domnilor, au facut poze cu membrii de partid și au imparțit pliante.

- Peste 4.000 de delegati participa, sambata, la Sala Palatului, la Congresul extraordinar al PSD, unde vor alege noul presedinte executiv, noul secretar general si noii vicepresedinti. Presedintia executiva a partidului va fi disputata de prim-ministrul Viorica Dancila, de Nicolae Banicioiu si de Ecaterina…

- O mare parte din cei 4.000 de delegati asteptati sa participe la Congresul Extraordinar al PSD-ului au ajuns deja, sambata dimineata, la Sala Palatului. Este o zi importanta pentru formatiunea social-democrata, avand in vedere ca in cadrul Congresului urmeaza sa se aleaga presedintele executiv, vicepresedintii…

- Membri ai Asociației 21 Decembrie, victime ale evenimentelor grave din 13-15 iunie 1990, fac un apel azi 9 martie 2018, ca inculpatul pentru crime impotriva umanitații, Ion Iliescu, sa se autosuspende din funcțiunea de Președinte de onoare al PSD.

- Din acest motiv, vineri, la Sala Palatului, pentru a crea front de lucru, polițiștii au facut ordine și au evacuat parcarea din motive de securitate și pentru a face loc delegaților care vor veni. Amintim ca toti cei care si-au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, apreciaza ca este normal faptul ca in Comitetul Executiv National au fost acceptate toate candidaturile la functiile de conducere, el subliniind, vineri, ca are emotii si ii vine sa isi „rupa hainele si sa planga“ cand vede situatia la care s-a ajuns.

- Președintele CJ Vrancea, Marian Oprișan, a declarat vineri, dupa ședința CEx, ca Congresul PSD de maine va fi unul democratic. Comitetul Executiv al PSD a validat, vineri, candidaturile pentru functiile de conducere din partid, 24 de social - democrati fiind interesati de o astfel de functie. Pentru…

- Toti cei care si au exprimat dorinta sa candideze la Congresul PSD vor fi trecuti pe buletinele de vot, a anuntat vineri presedintele PSD, Liviu Dragnea, scrie Agerpres.Astazi au fost cateva hotarari adoptate in Comitetul Executiv National al PSD. Am propus colegilor mei sa se aprobe si candidaturile…

- Vicepreședintele PSD Nicolae Banicioiu, candidat la Congresul extraordinar din 10 martie pentru funcția de președinte executiv al partidului, a declarat, vineri, ca Traian Basescu a vrut „sa omoare” PSD și spera sa nu fie in partid colegi care sa-și doreasca același lucru.

- Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate, sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din aceasta țara, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, scrie Rise Project.RISE Project și Folha de Sao Paolo, una dintre…

- Primavara iși intra in drepturi. Vreme deosebit de calda in zilele urmatoare Vremea se va mentine calda pentru aceasta perioada, informeaza ANM. Vineri Vremea se va mentine calda pentru aceasta data. Cerul va fi variabil, cu înnorari temporare si pe arii restrânse ploi…

- Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea a declarat, joi, legat de nemultumirile exprimate de unii membri PSD in privinta candidaturilor la Congresul din 10 martie, ca nu stie cat de bine le face "acest scandal exagerat", dar ar fi bine sa se gandeasca si la partid. "Daca mi-aduc…

- Vicepreședintele PSDNicolae Banicioiu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica la Antena3, ca va candida pentru postul de președinte executiv al partidului, precizand ca se bucura de sprijinul mai multor membri, nu numai de sprijinul lui Mihai Tudose.„Doamna, vor fi multe persoane care…

- Senatoarea Ecaterina Andronescu si-a depus joi candidatura pentru functia de presedinte executiv al PSD la Congresul care va avea loc sambata, potrivit televiziunilor de stiri, desi aceasta a declarat jurnalistilor, la sediul PSD, ca nu ar fi trebuit sa fie organizate alegeri la acest Congres. Din informatiile…

- Edward Pastia, directorul executiv al Realitatea TV, a explicat ca este de-a dreptul socant ceea ce se intampla. "Nu ni s-a pus ca ar exista vreo restrictie pana acum, vorbim de Sala Palatului, nu de Teatrul Mic, vorbim de un mini-studio nu de un platou de televiziune", a spus acesta. "Mi se pare rusinos",…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a anuntat miercuri ca a depus o contestatie la hotararea Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, in baza careia fiecare regiune va fi reprezentata de doi vicepresedinti, un barbat si o femeie, iar din fiecare judet ar urma sa existe doar doi candidati.…

- Fostul premier Mihai Tudose nu va mai candida pentru o functie de conducere in partid, la Congresul PSD de sambata, Fostul premier a declarat, pentru stiripesurse.ro ca il va sustine pentru o functie de vicepresedinte pe Marian Oprisan, presedintele CJ Vrancea.

- Comitetul Executiv al PSD a decis ca la Congresul din 10 martie sa fie supus votului postul de presedintele executiv al partidului, postul de secretar general si posturile de vicepresedinti. -continua-

- Mai multe organizatiile PSD au adoptat rezolutii prin care isi arata sustinerea fata de presedintele partidului, Liviu Dragnea, la Congresul din 10 martie, cu toate ca, potrivit statutului, Dragnea nu poate fi schimbat din fruntea partidului cu votul delegatilor, ci doar cu votul tuturor membrilor PSD.

- Patronul Realitate TV, Cozmin Gușa, este de parere ca social-democrații vor avea de ales intre PSDragnea și PSD la Congresul din 10 martie. „Eu cred ca pesedistii sunt in fata unei asemenea alegeri, care, sigur, nu pare sa fie o alegere grea, daca am judeca normal, pentru ca un partid pe persoana fizica…

- Peste 100.000 de oameni au semnat, intr-o saptamana, petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Pana joi seara, petitia fusese semnata de peste 103.600…

- Toader, la CSM: Sper ca dezbaterea de azi sa fie un moment al adevarului Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat marti, la Consiliul Superior al Magistraturii, ca isi doreste ca sedinta in care se discuta propunerea de revocare din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, sa fie…

- "Eu sunt premierul Romaniei, am un guvern sustinut politic si am o foarte buna cooperare cu coalitia PSD-ALDE, am o buna cooperare cu presedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, si asa este normal: un guvern politic, intre guvern si partid trebuie sa existe o foarte buna cooperare. Cred ca domnul presedinte…

- Congresul extraordinar al PSD va fi organizat pe 10 martie, la Sala Palatului din Bucuresti, a anuntat miercuri Paul Stanescu, vicepresedinte al partidului. Acum o saptamana, liderii PSD avansau doua posibile date pentru congres, 10 sau 17 martie.

- Daca ai hotarat sa te muți in chirie sau stai deja de ceva vreme intr-o locuința inchiriata, dar din diverse motive ai decis ca meriți o schimbare, cu siguranța ești la zi cu ofertele de pe site-urile cu anunțuri imobiliare . Fie ca vrei sa te muți mai aproape de birou sau copiii tai au inceput școala…

- Adrian Dobre, purtatorul de cuvant al PSD, a facut cateva precizari despre ceea ce se va intampla la Congresul PSD de la inceputul lunii martie si, printre altele, a facut unele precizari si despre vicepresedintele Codrin Stefanescu.

- Oficialii Universitații Craiova au ajuns la un acord cu omologii de la ACS Poli Timișoara pentru imprumutul lui Mihai Roman. Atacantul craiovean va evolua in Banat pana la finalul acestui sezon.

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprisan, a precizat, miercuri, dupa CExN al PSD, ca la Congresul extraordinar al formatiunii din martie se intentioneaza prezentarea unui proiect de tara pe 25 de ani, care sa fie ulterior supus dezbaterii publice si transformat in lege, dupa discutii cu opozitia.

- Anastasia Onegina, in varsta de 21 de ani, este acuzata ca si-a ucis cu sange rece iubitul, deoarece nu i-a oferit nici macar o moarte lipsita de chin. Fata din Rusia i-a dezmembrat iubitului corpul in mai multe bucati.

- Președintele Parlamentului catalogheaza declarațiile PLDM-ului, cu privire la alegerea lui Valeriu Ghilețchi in funcția de vicepreședinte al Legislativului, ca fiind o rafuiala cu foștii colegi de partid.

- Doar 22% au spus ca au avut o reactie „oarecum pozitiva”, in timp ce 29% au reactionat negativ. Deputatul independent Remus Borza, joi, in studioul DCNews, la emisiunea ”Borza Analytica”, a comentat acest subiect. "CNN a facut un sondaj din care a reieșit ca 48% dintre americani au o parere…

- Fotbalistul echipei Reading, Adrian Popa, legitimat la gruparea engleza din ianuarie 2017, va evolua pana la finalul sezonului la echipa Al Taawon, anuntat clubul saudit pe Twitter, anunța News.ro.Al Taawon ocupa locul 8 in campionatul Arabiei Saudite, cu 21 de puncte in 17 etape. Echipa…

- Social-democratii germani au votat duminica in favoarea desfasurarii de negocieri cu cancelarul Angela Merkel pentru formarea unui nou guvern. Votul favorabil a fost obținut cu o majoritate la limita, potrivit Bloomberg. Anterior, liderul social-democrat german Martin Schulz a facut apel la partidul…

- In 18 ianuarie, Consiliul Judetean este convocat in cea de-a doua sedinta extraordinara din aceasta luna. Mai multe proiecte de pe ordinea de zi vizeaza constituiri ale dreptului real de administrare asupra unor imobile, unele dintre ele care au mai fost supuse votului insa nu au trecut pentru…

- Legislația pentru reinnoirea programului care permite agențiilor sa efectueze supravegherea țintelor straine in strainatate a trecut cu 256 de voturi pentru și 164 impotriva și acum se indreapta catre Senat. Trump a spus ca va semna proiectul de lege, care va prelungi programul timp de șase ani.…

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmit AFP si Reuters. Dupa un maraton parlamentar, marti…

- Romania a inregistrat o crestere economica in acest final de an, dar semnalele pentru anul 2018 nu sunt deloc dintre cele mai incurajatoare. Mai mult, foarte multi analisti economici preconizeaza o criza economica a Romaniei. Interesant este ca pe fondul acestei cresteri, Guvernul PSD-ALDE …

- Subliniind ca barbatul arestat in acest caz a ajuns in SUA grație unui sistem de "migrații in lanț", liderul de la Casa Alba a apreciat ca acest lucru este "incompatibil cu securitatea naționala". "Migrațiile in lanț", termen popular in randul conservatorilor anti-imigrație, desemneaza cazurile imigranților…