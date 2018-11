Andronescu, replică dată lui Iohannis: „Trebuie să lămuresc" „Daca președintele așteapta lamurire de la mine, trebuie sa lamuresc cu președintele. Trebuie sa-i spun domniei sale de ce am acceptat. Ma cunoaște multa lume, cred eu, ca destul de bine și de mulți ani. Nu alerg dupa funcții sau asemenea lucruri", a declarat Andronescu la Romania tv, in emisiunea Andreei Crețulescu.

Intrebata daca a acceptat din dorința partidului, Andronescu a raspuns: „Sunt un om stapan pe deciziile mele și am fost stapana in permanența. Eu cred ca domnul președinte, fiind profesor de meserie, vrea ca sistemul sa mearga cat se poate de bine. Vine o perioada cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Stiu ca multi sunteti profund dezamagiti de modul in care se face politica astazi la noi. Solutia nu este abandonul sau parasirea tarii. Solutia este, si va invit, asa cum am facut-o si cu alte ocazii, sa intrati in politica, sa participati activ la procesul de luare a deciziilor. Nu permiteti ca…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o ieșire nervoasa, miercuri, in momentul in care a fost intrebat daca o lege adoptata recent, privind executarea pedepsei la domiciliu, il ajuta. Dragnea s-a intrebat daca este singurul om din țara și daca legile sunt doar pentru el. „Mi-a ajuns, sunt și eu…

- ”Cand e vorba de președintele Iohannis, cei din coaliția de guvernare trebuie sa fie pregatiți pentru orice.” a spus Steluța Cataniciu despre consultarile de la Palatul Cotroceni, de miercuri, neexcluzand astfel posibilitatea ca președintele sa propuna ruperea coaliției. ”Noi am luat hotararea…

- „Omul saptamanii, chiar al lunii este Liviu Dragnea. In prezent, nu cred ca exista un om politic care sa reziste cu atat de mult succes la asaltul venit de pe toate fronturile, ceea ce demonstreaza putere de caracter, tenacitate, ambiție și un psihic extraordinar. Din acest punct de vedere, jos palaria!…

- Iata polemica dintre cei doi politicieni: Varujan Vosganian: Ma bucur ca e doamna Gorghiu aici. Oamenii astia care fabricau dovezi, care anchetau cu anii... (...) Toti oamenii astia s-au bucurat de protectia celor doi presedinti ai țarii, Basescu si Iohannis, de protectia unor partide si…

- Teodorovici a povestit ca, la ultima ședința a CSAT, președintele a suspendat brusc ședința și a ieșit din sala de parca acolo erau dușmanii sai politici. "S-a ridicat de pe scaun fara sa salute și a plecat. Eu tot am facut apel la calm. I-am spus și personal. Discuțiile se duc in zona de…

- Procurorii Parchetului General au decis sa deschida o ancheta penala privind epidemia de pesta porcina, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare. In cadrul acestei cauze se fac mai multe verificari privind raspandirea virusului in Romania.

- Autor: Octavian ANDRONIC Maiorul George incearca sa ne convinga ca fața de mesajul raposatului McCain, scrisoarea lui Giuliani nu face doi bani. In primul rand pentru ca senatorul republican era un membru respectat al legislativului, in timp ce fostul procuror general este doar o persoana privata.…