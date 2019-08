Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, a afirmat joi seara, la Antena 3, ca ea a „invatat de acasa sa nu se urce cu straini in masina”, referindu-se la cazul Alexandrei, fata de 15 ani rapita si sechestrata dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina „la ocazie”. Ministrul Educatiei a afirmat…

- Deputatul PNL Adriana Saftoiu s-a contrazis cu Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei, joi seara, la o emisiune de la Antena 3, legat de cazul Alexandrei, victima criminalului de la Caracal care a luat-o in masina sa, la ocazie.

- Ministrul de Interne, Mihai Fifor, a declarat ca in cazul apelurilor Alexandrei la 112 a fost o problema de logistica pentru ca operatorul era singur și mai avea alte 3 apeluri in așteptare, dintre care unul cu violența domestica, unde exista riscul ca femeia sa fie ucisa.”Pentru București…

- Mașina cu care Gheorghe Dinca a rapit-o pe Alexandra Maceșanu in luna iulie a fost pe imaginile anchetatorilor care au verificat dispariția Luizei Melencu in luna aprilie, potrivit Antena 3, informația fiind prezenta intr-un raport oficial privind operatiunile derulate in cazul Alexandrei. Luiza Mihaela…

- ​Mihai Fifor a declarat ca nimeni nu încearca sa ascunda nimic în cazul de la Caracal, precizând ca toți cei vinovați vor plati. Reacția vine dupa ce deputatul PNL Adrian Saftoiu a spus ca a ascultat înregistrarile la 112 cu Alexandra și nu mai crede nimic din ce i se servește…

- Deputatul liberal Adriana Saftoiu a lansat acuzatii dure in cazul Caracal, afirmand ca cineva minte cu disperare in acest caz, dupa publicarea stenogramelor convorbirilor Alexandrei cu operatorul 112.