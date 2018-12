Andronescu isi propune ca in fiecare clasa sa existe o tabla inteligenta si fiecare elev sa aiba pe banca un laptop

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, miercuri, ca una dintre principale prioritati ale mandatului sau este dotarea fiecarei clase cu o tabla inteligenta, iar fiecare elev sa aiba pe banca un laptop, in conditiile in care, momentan, scolile sunt dotate necorespunzator, cu calculatoare de acum 20 de ani.



Ea a participat la evenimentul de lansare a platformei de educatie financiara TAXEDU, un proiect-pilot al Uniunii Europene ce are scopul de a-i educa pe tineri cu privire la taxe si impozite si la felul in care acestea le influenteaza vietile.



"Este adevarat…