”Am fost putin surprinsa, pentru ca am o relatie de comunicare cu doamna Deca si m-a surprins putin, ca puteam sa discutam si lucrurile acestea sa nu se rostogoleasca in felul acesta. Dar nu-i tarziu nici maine, nici poimaine, pentru ca pana la urma sistemul de invatamant nu este nici al lui Andronescu, nici al acestui guvern, este un sistem de invatamant care trebuie sa ne puna in situatia sa lucram toti ca el sa creasca performantele", a spus Ecaterina Andronescu la Antena 3.

Discuții cu Iohannis

Intrebata daca ar merge la Cotroceni in situatia in care presedintele Iohannis…