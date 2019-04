Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a afirmat luni seara ca o masura necesara in sistemul romanesc de invatamant este ca numarul de elevi sa nu mai depaseasca 25. ‘Scolile din Romania se depopuleaza in sensul ca sunt copii din ce in ce mai putini in scoli. Atunci traim urmatorul fenomen – si datorita faptul ca scoala romaneasca este polarizata – adica sunt scoli cu performante foarte bune (…) si scoli cu performante slabe – parintii fac o presiune pe scolile bune. Suntem in situatia ca in scolile care se dopopuleaza sa avem putini elevi si sa avem foarte multi elevi, 30-35 in clasa, in…