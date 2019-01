Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a participat, ieri, la celebrarea celor 100 de ani de existenta a Colegiului National "Mihai Eminescu" din Constanta. Oficialul de la Ministerul Educatiei a transmis ca toate scolile vor fi dotate cu table inteligente, iar elevii, cu tablete. "Vom sprijini…

- Elevii de liceu ar putea da examen de treapta in clasa a X-a pentru a putea termina cele XII clase si pentru a putea sustine examenul de Bacalaureat, potrivit unui proiect de modificare a Legii Educatiei. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca examenul de treapta este necesar pentru…

- Schimbare importanta pentru elevii din Romania! Se va aplica din cel de-al doilea semestru Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat ca vrea ca din semestrul al II-lea din acest an de invatamant, elevii care au rezultate slabe la clasa sa ia parte la „cursuri remediale”, adica ore suplimentare.…

