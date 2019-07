Stiri pe aceeasi tema

- Ecaterina Andronescu a incurcat, duminica, numele judetului in care se afla, pe care l-a numit Alexandria, in loc de Teleorman. Ministrul Educatiei a vorbit la conferinta extraordinara de alegeri a PSD Teleorman despre situatia invatamantului din acest judet, pe care l-a numit insa Alexandria. „Intorcandu-ne…

- Conform unor informatii Digi 24, printre cei propusi pentru remaniere in CEX-ul de luni sunt Carmen Dan, ministrul de Interne, si Ecaterina Andronescu, ministrul Educatiei. „S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat. Luni, in CEX vom vorbi despre o remaniere. In jur de…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a declarat ca nu s-a agatat niciodata de vreun scaun, ca nu i s-a reprosat nimic si ca nu a auzit in partid discutii legate de o viitoare remaniere a Guvernului Dancila. „Haideti sa va spun un lucru: eu niciodata nu m-am agatat de un scaun si nici nu o sa ma agat…

- ”Congresul PSD s-a terminat. Cateva concluzii, privind din opozitie: 1. Viorica Dancila se consolideaza in partid, iar mesajul sau este complet diferit! Fara greseli, fara neintelegeri, atent, rezervat. 2. Noul Fat Frumos al PSD este Eugen Teodorovici! A castigat a doua functie…

- Klaus Iohannis, a sustinut miercuri, 5 iunie a.c., la Ljubljana, Republica Slovenia, declaratii de presa inaintea participarii la Summitul Initiativei celor Trei Mari. Va prezentam in continuare transcrierea declaratiilor de presa:Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis:Sunt foarte bucuros ca am ajuns…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri ca inca nu a vorbit cu președintele Klaus Iohannis pentru a il informa despre noile propuneri la ministere, afirmand ca le-a cerut celor propuși sa-și depuna toate documentele, iar discuția va avea loc ulterior.”Nu am vorbit inca cu dl. președinte,…

- Guvernul a adoptat miercuri o hotarare prin care se stabilesc cifrele de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar si cel superior de stat in anul scolar 2019-2020 potrivit Agerpres. Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, intr-o conferinta de presa, la Palatul Victoria,…