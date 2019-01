Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul prezidential Ligia Deca considera ca nicio problema nu poate fi remediata fara efectele ei negative sa fie acceptate, comentand, astfel, declaratia ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, despre problema plagiatului. Ligia Deca a fost intrebata joi, in cadrul unei conferinte de presa,…

- Consilierul de stat Ligia Deca, de la Departamentul Educatie si Cercetare al Administratiei Prezidentiale, a declarat joi ca discutiile referitoare la structurile de tip inspectorat urmeaza sa aiba loc. "Nu am avut inca un dialog pe acest subiect (n.r. - cu ministrul Educatiei), insa intreg…

- Proiectul de lege prin care scade drastic numarul de ore petrecut de elevi la scoala se intoarce in Parlament pentru a fi modificat. Presedintele Klaus Iohannis se opune reducerii numarului de ore la scoala in actuala forma, pentru ca va atrage disponibilizarea a mii de profesori. Anuntul a fost facut…

- Plagiatul este o problema minora a invatamantului din Romania, sustine ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu. Ea crede ca trebuie sa creasca reponsabilitatea universitatii in asa fel incat situatiile de plagiat sa nu se mai intalneasca. Ecaterina Andronescu a mai spus, intr-un…

- "De la clasa a III-a, apreciez eu, dupa experienta pe care o am, si pana la clasa a VIII-a... Daca elevii, o buna parte din ei, tin pasul cu ceea ce le cere programa scolara, o alta parte din ei pierd permanent in ceea ce priveste acumularea in cunoastere. Ca urmare, de la clasa a III-a si pana la…