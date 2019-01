Intrebata in cadrul unei emisiuni, la Digi 24, ce spune despre școlile unde nu exista sapun la toaleta, in contextul in care suntem in pragul unei epidemii de gripa, ministrul Educației a raspuns: "Masura știți care este? Sa plece [copiii – n.red.] cu un pachet de șervețele. De regula, șervețelele acestea umede sunt antibacteriene și trebuie invațați copiii sa le foloseasca".

"E buna și masca, dar in general copiii nu cred ca au așa o mare bucurie sa o pastreze. Dar șervețelul este un element extrem de la indemana și pe care trebuie sa invețe sa il foloseasca", a continuat Andronescu.