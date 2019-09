Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul liberal a mentionat ca acest lucru este posibil, dand ca exemplu termenul scurt, de doar doua saptamani, in care legislativul a aprobat referendumul pentru familie. 'PNL a depus in Parlament, in luna iunie 2019, propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei avand ca scop realizarea…

- Legea propusa de PNL privind modificarea sancțiunilor pentru depozitarea ilegala de deșeuri a fost adoptata de Parlament. Amenzile aplicate in acest moment pentru depozitarea ilegala de deșeuri sunt mici in comparație cu costurile pe care le implica preluarea deșeurilor menționate de catre operatorii…

- Senatorul PNL Nicoleta Paulic il critica, in termeni duri, pe ministrul interimar de la Interne, Mihai Fifor, pentru implicarea excesiva in campania electorala, in dauna indeplinirii atribuțiilor de serviciu. „In loc sa il asculte pe Președintele Romaniei, care a cerut, conform Constituției, ca Guvernul…

- Persoanele condamnate pentru fapta de corupție vor avea posibilitatea de a fonda societați comerciale. Asta prevede o lege inițiata de PSD pe care președintele Klaus Iohannis a fost nevoit sa o promulge. Prin legea inițiata de 38 de deputați PSD a fost modificat un articol din legea societaților comerciale…

- Curtea Constitutionala a stabit termen in 18 septembrie pentru sesizarea referitoare la Legea pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice. Deputatul PNL Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de Aparare, a anuntat, luni, ca PNL si USR…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii pensiilor, adoptata de Parlament in urma cu doua saptamani. "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat luni, 8 iulie a.c., decretul pentru promulgarea Legii privind sistemul public de pensii", se arata…

- Gherman a zis ca daca ceilalți colegi din PSD iși retrag semnaturile și propun sa se renunțe la proiect, atunci ia in calcul sa renunțe la el. Citeste si Proiect de lege. Copiii, obligati sa le plateasca pensie parintilor, pana la 20% din venituri. Cine nu plateste merge la inchisoare…

- Deputatii au adoptat, astazi, proiectul de lege initiat de social-democratii Carmen Dan si Florin Iordache, ce vizeaza extinderea atributiilor politistilor. Documentul prevede, intre altele ca politistul este indreptatit sa foloseasca mijloace de constrangere, prin forta fizica sau neletale, pentru…