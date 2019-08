Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim despre o alianța politica ALDE-PRO Romania. Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca vor forma o a treia forța politica in Parlament, dupa PSD și PNL, iar in perioada urmatoare vor avea loc intalniri pentru a fi stabilit proiectul politic al alianței ALDE-PRO Romania și protocolul de colaborare.…

- Ministrul de Interne, Andrei Nastase, a venit cu o reacție in urma anunțului facut de Procuratura Generala cu privire la deschiderea unui dosar penal pentru uzurparea puterii in stat de catre fosta guvernare din Republica Moldova.

- Fostul șef adjunct al Inspectoratului General de Poliție (IGP), Gheorghe Cavcaliuc, critica dur ordinul ministrului Afacerilor Interne (MAI), Andrei Nastase, de a lichida Direcția Operațiuni Speciale (DOS). „Regretabil este ca, cei care au venit la conducerea IGP și MAI, pe lânga…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Dacian Cioloș nu este indreptațit sa vorbeasca de ”oameni noi și de caracter” in politica deoarece nu președintele PLUS nu intra in aceasta categorie. Ponta il acuza pe fostul premier ca a trecut des dintr-o barca in alta a politicii și face un inventar…

- Fostul trezorier al PSD Mircea Draghici a afirmat, luni, ca nu exista "nicio ratiune pentru punerea in miscare a actiunii penale" impotirva sa, in dosarul in care este acuzat de delapidarea subvențiilor acordate de stat pentru social-democrați, transmite Agerpres. "Sunt realmente uluit de decizia DNA…

- Intr-un mesaj postat pe o retea de socializare, liderul democratilor moldoveni a subliniat ca 'PDM este tinut sub o presiune uriasa'. 'Partidele proeuropene din Parlament spun ca au refuzat dialogul cu PDM din cauza ca au o problema cu Vlad Plahotniuc. Vreau sa indepartez acest obstacol pentru viitor…

- Ilie Nastase a anunțat vineri ca se retrage definitiv din politica. In varsta de 72 de ani, fostul mare campion de tenis a candidat anul acesta pe listele UNPR la alegerile europarlamentare. Ilie Nastase și-a anunțat decizia printr-un mesaj publicat pe Facebook. „Am lipsit o vreme - mi-am luat puțin…

- Viorica Dancila intra in razboi cu Iohannis. Pentru asta s-a folosit de recentul sau cont de Facebook. Ea i-a dat raspunsul cu privire la acordul propus.a Viorica Dancila a reacționat dupa ce presedintele, Klaus Iohannis, a atacat PSD pe tema refuzului de a semna pactul propus dupa consultarile de…