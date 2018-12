Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa se implica sistemic în treburile interne ale R. Moldova și Ucrainei, iar pentru a destabiliza situația recurge la atacuri cibernetice, dar și la acordarea suportului financiar partidelor proruse din republica noastra. O declarație în acest sens a fost facute de președintele…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie,…

- Potrivit observatorilor de la Chisinau, faptul ca cetateni moldoveni pot fi absolviti de anumite sanctiuni numai in cazul in care respecta termenii anuntati de partea rusa sugereaza ca Moscova ii trimite pe moldoveni acasa ca sa participe la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 in speranta…

- Republica Moldova condamna actiunile unilaterale și provocatoare ale Rusiei, iar incidentul din stramtoarea Kerci este cel mai grav, dupa anexarea Crimeei de catre Federatia Rusa. Premierul de la Chișinau, Pavel Filip, a facut aceste declarații astazi, in cadrul unui briefing de presa, precizand ca…

- Igor Dodon, n-a apucat sa ajunga bine la Chișinau și deja a început sa amenințe moldovenii cu noi sancțiuni din partea stapânilor sai de la Moscova. „Daca dupa alegeri ramâne aceeași guvernare, taxele vor reveni. Și alte interdicții mai dure”! –…

- CHIȘINAU, 22 oct – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, igor Dodon, va efectua saptamâna viitoare o vizita oficiala în Federația Rusa. Vizita președintelui moldovean la Moscova are loc la invitația omologului sau rus, Vladimir Putin. Șeful statului a discutat astazi…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a lansat luni un apel cetatenilor Republicii Moldova sa exercite presiuni asupra deputatilor Partidului Liberal (PL) si ai Partidului Liberal Democrat (PLDM) pentru ca acestia sa voteze introducerea sintagmei 'integrare europeana'…

- Unii oficiali europeni sunt partinitori atunci cand vine vorba de Republica Moldova. Aceștia iși permit sa șantajeze cetațenii Republicii Moldova in interesul unui grup restrans de la Chișinau. Urmariți declarația facuta de Andrian Candu.