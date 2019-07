Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul USR Stelian Ion a afirmat, luni, dupa audierea reprezentantilor STS in Comisia pentru aparare, ca sunt "ravasitoare" convorbirile dintre Alexandra si operatorii 112, adaugand ca vor iesi in cadrul anchetei "niste disensiuni", pentru ca exista "un fel de conflict" al declaratiilor intre…

- Deputatul USD din Diaspora, campulungeanul Daniel Popescu, a declarat ca PSD si ALDE vor sa creeze un „soft paralel" pentru fraudarea alegerilor. Daniel Popescu a precizat ca in a treia zi de audieri in Comisia de ancheta privind alegerile din 26 mai s-au confirmat suspiciunile USR ca ...

- Alexandru Slusari scrie ca decizia privind numirea lui Andrian Candu și Vladimir Cebotari drept membri ai Comsiei de ancheta a devalizarii sistemului bancar urmeaza sa fie supusa votului in Parlament. „Eu cred ca Candu nu are nici o șansa sa devina membru a acesteia”, scrie Slusari.

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, cu 228 de voturi pentru, unul - impotriva si 19 abtineri, proiectul pentru modificarea unor acte normative privind votul in strainatate la alegerile prezidentiale, transmite Agerpres. Pe de alta parte, in cadrul dezbaterilor,…

- "Ieri (luni - n.r.) am fost anuntati de la cabinetul domnului ministru Breaz ca nu poate participa la aceasta sedinta, deoarece astazi (marti - n.r.), la ora 12,00, este chemat la primul-ministru pentru a avea o discutie cu reprezentantii unor institutii culturale, din subordinea Ministerului Culturii,…

- Audierile au loc cu privire la controversa aparuta referitoare la instrainarea a 45% din suprafata libera de constructii a Muzeului National de Istorie Naturala "Grigore Antipa" catre o alta institutie in vederea ridicarii unei alte cladiri pe terenul respectiv, a anuntat Gigel Stirbu, presedintele…

- Deputatul socialist Grigore Novac a vorbit despre acțiunile pe care le va intreprinde Comisia de ancheta "privind tentativa puciului anticonstituțional al PD" și despre metodele utilizate pentru acumularea informațiilor cu privire la evenimentele din 7-9 iunie.

- ​Inițiativa cetațeneasca Fara penali in funcții publice "iese de la sertar și intra în sfârșit în dezbatere parlamentara", a anunțat deputatul USR Silviu Dehelean. Inițiativa Fara penali in funcții publice a fost inclusa pe ordinea de zi a Comisiei juridice de marți, 11 iunie,…