Andrew Ridgeley, fost membru al trupei Wham!, va scrie o carte despre George Michael

Andrew Ridgeley, fost membru al trupei Wham!, va scrie o carte de amintiri despre prietenia sa cu George Michael si despre cum a luat nastere celebrul duo muzical britanic, informeaza marti Press Association. Volumul ''Wham! George & Me'' vorbeste despre prietenia autorului cu Michael, de la momentul in care cei doi s-au intalnit, in 1975, la Bushey Meads School, pana la celebritatea si succesul pe care trupa l-a obtinut in anii '1980 cu hituri precum ''Last Christmas'' si ''Wake Me Up Before You Go-Go''. Cartea va include detalii si despre concertul…