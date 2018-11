Andrew Noble: Marea Britanie, amprentă unică în lume "Nu am nicio emotie privind modul in care industriile creative britanice vor fi percepute dupa (Brexit - n.r.), fie ca este vorba de moda, muzica sau industria de masini. Marea Britanie are o amprenta creativa unica in lume", a afirmat Noble pentru Agerpres. Diplomatul a participat, joi, la un eveniment care a marcat intrarea modelului Mini in portofoliul Auto Cobalcescu. El a facut referire si la creatorul acestui model auto. "Celebram aici un simbol britanic nascut datorita unui grec. Nu ne pasa unde s-a nascut cineva sau unde s-au nascut parintii sai, daca acesti oameni vin,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

