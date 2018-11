Stiri pe aceeasi tema

- „Rușii din Marea Britanie se tem ca pana la jumatate dintre compatrioții lor expatriați sunt informatori ai Kremlinului”, scrie The Times, citand un nou studiu al centrului de analiza Henry Jackson Society. „Unii spioni ruși opereaza in Marea Britanie fara sa aiba grija sa-și acopere urmele”, se arata…

- Rockerul britanic Noel Gallagher, membru fondator al fostei trupe Oasis, a castigat doua trofee la gala Q Awards 2018, organizata miercuri seara la Londra de editorii revistei muzicale Q, informeaza Reuters. Noel Gallagher, chitaristul si compozitorul principal al cantecelor lansate de fosta trupa Oasis,…

- Vineri, la Londra, premierul britanic Theresa May a afirmat ca negocierile au ajuns intr-un impas ceea ce ar conduce la o posibila ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord. De asemenea, Theresa May a solicitat Uniunii Europene sa trateze Marea Britanie cu ”respect”. In acest context,…

- Un barbat in varsta de 21 de ani din nordul Londrei, sustinator al gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata pentru complot in vederea asasinarii premierului britanic Theresa May, relateaza dpa. Tribunalul Old Bailey din Londra a declarat ca Naa'imur…

- Tanarul arestat sub acuzatia ca a comis infractiuni teroriste dupa ce a intrat cu masina in bariera de securitate a Parlamentului ranind mai multe persoane are 29 de ani si este cetatean britanic originar din strainatate, a spus ministrul responsabil de securitate Ben Wallace. "Este cetatean britanic.…