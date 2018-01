Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva ore de la scandalul din interiorul PSD si de la demisia Guvernului Tudose, leul se depreciaza in fata principalelor valute. Euro, aproape de 4.66 lei, un nivel care nu a mai fost atins pana in prezent de moneda europeana. Francul elvetian s-a tranzactionat marti in medie la 3.95 lei,…

- Liderii recentului val de proteste impotriva conducerii politice din Iran ar trebui condamnati la cele mai grele sentinte posibile, a afirmat luni un oficial din sistemul judiciar iranian, potrivit dpa. "Cu siguranta cei care au organizat si condus revolta impotriva conducerii ar trebui…

- Fostul presedinte egiptean islamist Mohammed Morsi, inlaturat de la putere, a fost condamnat la trei ani de inchisoare pentru insultarea sistemului judiciar, relateaza DPA. Tribunalul Penal din Cairo, care a stabilit sentinta, l-a condamnat pe Morsi pentru ca a defaimat sistemul judiciar…

- In opinia lui Attila Korodi, propunerile PSD la Codul Penal si la cel de Procedura Penala nu pot fi sustinute de UDMR„Sunt enumerate acolo modificari care nu au cum sa fie acceptate de catre noi, pentru ca bulverseaza de tot Codul Penal si Codul de Procedura Penala si sper ca si PSD-ul…

- Alejandro Gutierrez, membru al Partidului Revolutiei Institutionale, este unul dintre aliatii presedintelui Enrique Pena Nieto suspectati de participare la o schema pentru deturnare de fonduri in scopul cresterii sanselor formatiunii politice intr-o perioada de profunda nemultumire a cetatenilor…

- Șapte ambasade occidentale in Romania au transmis azi un apel comun, „la parțile implicate in proiectul de reforma a justiției, sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei impotriva corupției și sa ceara, fara intarziere, avizul necesar al Comisiei…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, transmite ca decizia prin care Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit ca a incalcat independenta sistemului judiciar este una "emotionala", facand trimitere la decizia Curtii Constitutionale in cazul "Belina".

- Decizia de a lansa sau nu procedura de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene - articol ce prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu - ori de a initia un nou dialog este o prerogativa a Comisiei Europene, a declarat marti noul premier polonez…

- Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis, marti, sesizarea șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, referitoare la declarațiile ministrului Justitiei despre dosarul „Belina” si a stabilit ca afirmațiile acestuia au afectat independența sistemului judiciar, spun surse oficiale pentru Libertatea.ro…

- Astazi dimineata, in jurul orei 11.00, 50 – 60 de magistrati de la toate instantele si parchetele sucevene au protestat in tacere pe treptele Palatului de Justitie Suceava. Protestul magistratilor suceveni a durat aproximativ o ora, timp in care nu a fost intrerupta activitatea instantelor.

- Magistratii procurori din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures si cei ai Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare sustin ca propunerile pentru modificarea legilor justitiei vor afecta grav functionarea sistemului judiciar, in cazul in care vor fi adoptate. “Magistratii procurori…

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a acuzat USR ca tine predici despre statul de drept, dar, involuntar, ajuta la consolidarea statului dirijat de procurori. Potrivit unei postari de joi pe pagina Facebook a UDMR, Porcsalmi Balint a mentionat ca USR s-a adresat maghiarilor in limba lor…

- Vicepremierul Marcel Ciolacu a avut, marti, o intrevedere cu o delegatie a Bancii Mondiale, principalele subiecte abordate fiind infrastructura rutiera, cea a sistemului judiciar si a domeniului sanatatii, se arata intr-un comunicat al Guvernului, remis Agerpres.Potrivit sursei citate, vicepremierul…

- Presedintele american, Donald Trump, a chemat luni, la cateva ore dupa atentatul de la New York, soldat cu trei raniti, la reformarea unui sistem de imigrare "lax" care "permite prea multor oameni periculosi" sa intre in Statele Unite, scrie jurnalul.ro.

- CSM: Proiectul de modificare a legilor Justiției, potențial ridicat de afectare a sistemului judiciar Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca proiectul de modificare a legilor Justiției transmis de Ministerul Justiției și propunerile ulterioare inaintate…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) considera ca proiectul de modificare a legilor Justitiei transmis de Ministerul Justitiei si propunerile ulterioare inaintate spre avizare de catre Camera Deputatilor au continut o serie de prevederi cu potential ridicat de afectare…

- Judecatoarea Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior a Magistraturii (CSM), a vorbit duminica, la Antena 3, despre modificarile legilor Justitiei, spunand ca nu exista prevederi in pachetul legislativ care sa ingradeasca sistemul judiciar.

- Gabriela Baltag, membru CSM, a declarat, duminica seara, ca sectia de investigare a magistratilor va spori independenta judecatorului, mentionand ca mai multi judecatori in materie penala au acuzat ca simt presiuni dintr-o anumita "parte a sistemului judiciar", informeaza Mediafax."Este binevenita…

- Parlamentarii polonezi au adoptat, vineri, doua legi conferind Legislativului si Executivului controlul de facto asupra sistemului judiciar, in pofida avertizarilor emise de catre oficialii Uniunii Europene, informeaza BBC News Online.

- Legile adoptate vineri de camera inferioara a parlamentului polonez privind reforma sistemului judiciar reprezinta un risc pentru independența acestui sistem, considera experți ai Comisiei de la Veneția, citați de agenția DPA. Prevederea în baza careia cei 15 membri ai Consiliului…

- Avocatul Poporului a schimbat vechea practica de a nu se implica prea mult in controlul de constitutionalitate al legilor si ordonantelor de urgenta ale Guvernului, in urma unor critici formulate inclusiv de Comisia Europeana prin MCV, a afirmat vineri seful acestei institutii Victor Ciorbea.…

- Senatorul PSD de Suceava Virginel Iordache a anuntat ca plenul Senatului a aprobat proiectul de lege pentru reformarea sistemului de invatamant preuniversitar agricol. Este vorba despre propunerea legislativa privind modificarea și completarea Legii Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile și…

- Hans Klemm, ambasadorul SUA in Romania, participa la la o dezbatere organizata la Cluj despre pericolele secolului al XXI-lea. Vorbind despre strategia SUA privind gestionarea acestor pericole, ambasadorul a sustinut ca „pastrarea independentei sistemului judiciar din Romania este o asigurare pentru…

- Plenului Senatului, a adoptat propunerea legislativa privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr.1/2011, cu modificarile și completarile ulterioare, in ceea ce privește sistemul de invațamant agricol, a anunțat marți senatorul PSD de Suceava, Virginel Iordache. El a aratat ca aceasta…

- USR a transmis, miercuri, o scrisoare catre liderii institutiilor europene si grupurilor politice de la Bruxelles in care acuza PSD si ALDE ca vor sa reduca nivelul independentei sistemului judiciar si cer sprijinul institutiilor europene pentru a descuraja ”o contrareforma” ...

- Statele Unite ale Americii trebuie sa aiba incredere in Parlamentul Romaniei, care urmarește "sa consolideze independența sistemului judiciar" și "eliminarea influențelor politice in funcționarea Justiției", se arata intr-un comunicat de presa transmis, marți, de președintele…

- “Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislație ce ar putea submina lupta impotriva corupției și slabi independența sistemului judiciar in Romania”, se arata intr-o declarație de presa intitulata “Romania – propuneri ce afecteaza independența sistemului…

- Respinsa prin veto de presedintele Andrzej Duda, controversata reforma a sistemului judiciar polonez a fost reluata de partidul aflat la guvernare. In acest context, mai multe ONG-uri au cerut abandonarea demersului, avertizand ca va pune capat democratiei.

- Guvernul polonez și-a reluat miercuri demersurile pentru adoptarea controversatei reforme a sistemului judiciar, la patru luni dupa ce președintele Andrzej Duda s-a opus, prin veto, unui numar de doua propuneri, in urma unor ample proteste la nivel național și a atenționarilor din partea aliaților…

- De vina ca mii de pensionari din judetul Dolj au incasat mai multi bani decat li s-ar fi cuvenit este sistemul informatic. Asta sustin reprezentantii Casei de Pensii Dolj care spun ca, totodata, exista si persoane carora statul le-a dat bani mai putini. 10.000 de dosare de pensii din Dolj au fost reevaluate…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- "Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.Președintele Klaus…

- ”Daca acțiunile Guvernului și Parlamentului Romaniei cu privire la procesul de modificare a legilor justiției vor continua in aceeași direcție ca și pana acum, Romania va face pași inapoi in ceea ce privește funcționarea sistemului judiciar și lupta impotriva corupției.”, se arata intr-un comunicat…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut, miercuri, tuturor autoritaților implicate o cooperare constituționala loiala, dezbateri reale și fundamentate pe necesitațile sistemului judiciar. "Cerem tuturor autoritaților implicate (...) o cooperare constituționala loiala,…

- Provocarile la adresa independentei sistemului judiciar din Romania reprezinta o serioasa sursa de ingrijorare, noteaza Comisia Europeana in raportul intermediar MCV, dat astazi publicitatii.

- Sergentul Bowe Bergdahl a fost exclus din armata, vineri, de catre un judecator militar, insa nu a primit o pedeapsa cu inchisoare pentru dezertare și pentru faptul ca a periclitat viața altor militari, relateaza The New York Times.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anuntat ca a primit ieri de la Camera Deputatilor proiectul de modificare a legilor Justitiei si are termen, stabilit de Biroul permanent al Camerei Deputatilor, pentru remiterea avizului data de 9 noiembrie. Reprezentantii CSM arata ca in acest caz este…

- Sayfullo Saipov, autorul atentatului de la New York , care a ucis opt persoane cu o camioneta, marti, avea legaturi cu gruparea Statul Islamic si s-a radicalizat in Statele Unite, a declarat miercuri guvernatorul statului New York Andrew Cuomo, relateaza AFP. Barbatul, in varsta de 29 de ani, identificat…

- Un vehicul a intrat marți dupa-masa pe o pista de biciclete din districtul newyorkez Manhattan; incidentul s-a soldat cu mai mulți morți și zeci de raniți, iar șoferul a fost doborat de gloanțele poliției. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a afirmat ca sunt…

- „Sunt momente in care mediul politic ne arata ca nu exista nicio dorinta de a eradica in totalitate coruptia”, declarara sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, intr-un articol „The New York Times”, despre economia Roamniei. Jurnalistii americani amintesc despre proiectul de modifiicare a legilor Justitiei.